SVM reist zum Tabellenführer

Mit dem Spiel beim TSV Unterpleichfeld steht für den SV Memmelsdorf am Sonntag (15 Uhr) zum ersten Mal in dieser Saison der Fußball-Landesliga Nordwest ein wirklicher Prüfstein auf dem Plan. Zumindest schien es in den letzten Partien nicht gegen Meisterschaftsfavoriten zu gehen: zu ungefährlich waren die Kontrahenten aus Lichtenfels, Frohnlach und Lengfeld.

Die Memmelsdorfer zeigten sich jedoch stark verbessert gegenüber den ersten beiden Partien. Die Defensive wirkt sicher - auch dank eines Henrik Schwinn auf der Sechserposition. Der Ball läuft gefällig durch die Reihen und man ist torgefährlich. Torjäger Dominik Sperlein wird vor allem von Dauerläufer Philipp Hörnes ein ums andere Mal in Szene gesetzt. Die Chancenverwertung allerdings ist noch ein großes Problem.

Dies kann am Sonntag tödlich sein, denn der Tabellenführer wird derartige Nachlässigkeiten sicherlich bestrafen. Die Elf von Trainer Andreas Zehner verfügt mit Pascal Kamolz (sieben Treffer) über den bislang zweitbesten Torjäger und hat mit Maximilian Ludwig (4) und Christoph Hiesberger (2) weitere sichere Schützen in ihren Reihen.

Der SVM dagegen hat offensiv noch nicht Fahrt aufgenommen. Der letztjährige Torschützenkönig und Co-Trainer Sperlein netzte bislang nur dreimal ein, genauso oft wie Sturmpartner Thomas Kamm. Die Oberfranken sind froh, einen kopfballstarken Mann wie Dominic Leim in ihren Reihen zu haben, der ebenfalls immer für Tore bei Standards gut ist.

Trainer Gerd Schimmer wird sich eine clevere Taktik gegen den unterfränkischen Gastgeber zurechtlegen müssen, damit sein Team nicht punktlos nach Hause fahren muss. Dass die Memmelsdorfer ganz oben in der Liga mitspielen können, haben sie in den letzten Partien eindrucksvoll bewiesen. Keiner der Gegner hatte eine Chance. Nun gilt es, diesen Trend und den damit verbundenen Anspruch auf einen Platz unter den ersten drei der Liga zu bestätigen. sm SV Memmelsdorf: Schuberth, Kraus - Hörnes, Kamm, Römer, Sperlein, Wernsdorfer, Müller, H. Schwinn, Leim, Krüger, Saal, Schneider, Göbhardt, Baumüller, Sowinski, N. Schwinn, Ruschig