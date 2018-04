SVM fährt zum Derby nach Lichtenfels

Am heutigen Mittwoch um 18 Uhr gastiert der SV Memmelsdorf (8.) im Derby der Fußball-Landesliga Nordost beim 1. FC Lichtenfels (7.). Die Heimmannschaft feierte am Wochenende gegen den SC Feucht beim 2:2 einen überraschenden Punktgewinn. Der SV Memmelsdorf beendete gegen die SpVgg Erlangen seine katastrophale Serie und fuhr einen nie gefährdeten 3:0-Erfolg ein.

An diese Leistung möchte der SV Memmelsdorf natürlich anknüpfen. Die Heimmannschaft präsentiert sich in dieser Liga aber als sehr heimstark. So konnten nur drei Mannschaften die volle Punktzahl aus dem Lichtenfelser Stadion mit nach Hause nehmen. Die Spiele gegen den SV Memmelsdorf waren bis jetzt immer hart umkämpft, und so dürfen sich die Zuschauer auch diesmal auf ein Spiel freuen, in dem beide Teams auf Augenhöhe agieren werden. Die FCL-Mannschaft des Trainerduos Alexander Gau und Christian Goller tritt als kompakte Einheit auf, die sich nicht scheut, in den Zweikämpfen zur Sache zu gehen. Mit Sicherheit wird auch in diesem Spiel der 1. FC Lichtenfels aus einer sicheren Abwehr heraus agieren und versuchen, im Mittelfeld die Räume eng machen.

Die Memmelsdorfer Mannschaft von Trainer Rolf Vitzthum wird jeden Zweikampf im Mittelfeld annehmen müssen, wenn sie eine Chance in Lichtenfels haben möchte. Aufpassen muss die Defensivabteilung des SVM auf Maximilian Pfadenhauer, der mit zehn Treffern der erfolgreichste Torschütze in den

Reihen der Lichtenfelser ist. Mit ruhigem Passspiel und schnellem Umschaltspiel sollte es den "Rot-Weißen" aus Memmelsdorf jedoch gelingen, die Hintermannschaft der Gastgeber in Bedrängnis zu bringen. hg

SV Memmelsdorf: Dörnbrack, Horcher - Nikiforow, Hörnes, Schütz, Kamm, Schwarm, Sowinski, Weber, Hummel, Seifert, Saal, Griebel, Wernsdorfer, Ogunjimi, Müller