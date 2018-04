SVM beim besten Aufsteiger

Am heutigen Mittwoch um 18.15 Uhr ist der SV Memmelsdorf, Achter der Fußball-Landesliga Nordost, beim TSV Sonnefeld (10.) zu Gast. Die Heimmannschaft feierte am letzten Spieltag bei der SpVgg Erlangen einen wichtigen 1:0-Erfolg und machte einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt. Der SV Memmelsdorf verpasste es dagegen, bei der Regionalligareserve der SpVgg Oberfranken Bayreuth durch die 1:2-Niederlage den Klassenerhalt perfekt zu machen.

Der TSV Sonnefeld ist der beste Aufsteiger. Bei einem Heimsieg würde die Mannschaft

von Trainer Bastian Renk die Gäste in der Tabelle überholen und hätte den Klassenerhalt so gut wie sicher. Somit wird Truppe von SVM-Trainer Rolf Vitzthum auf eine engagierte Truppe aus Sonnefeld treffen. Der SV Memmelsdorf sollte vor der Heimmannschaft gewarnt sein, musste sie doch im Hinspiel in der Schmittenau ein 1:2-Niederlage hinnehmen. Diese Heimniederlage gilt es für den SV Memmelsdorf wettzumachen, um endgültig den Ligaverbleib zu sichern.

Die Mannschaft aus der Schmittenau sollte von Anfang an druckvoll nach vorne spielen, denn mit 54 Gegentoren sind die Sonnefelder gerade in der Defensive anfällig. Aufpassen sollte der SVM aber auf Offensivakteur Aykut Civelek, der mit zehn Saisontreffern der beste Torschütze der Sonnefelder ist. Sollten es die Memmelsdorfer schaffen, genügend Druck aufzubauen, dürften sich gegen Sonnefeld genügend Torchancen ergeben. Es liegt dann an der Offensivabteilung um Stürmer Dominik Schütz (14 Treffer), die Gelegenheiten zu nutzen. Der Gewinner dieser Partie klettert ins vordere Mittelfeld. hg

SV Memmelsdorf: Dörnbrack, Horcher - Nikiforow, Hörnes, Schütz, Kamm, Schwarm, Sowinski, Weber, Hummel, Seifert, Saal, Griebel, Wernsdorfer, Ogunjimi, Müller