SVK ist wieder dran

Der SV Ketschendorf sorgte im Verfolgeduell der Kreisliga Coburg für klare Verhältnisse: Mit 3:0 schickte die Männer vom Buchberg ihren Mitbewerber um einen Spitzenplatz nach Hause. Der ehemalige Coburger Landesligaspieler Marc Schwesinger stellte nach 14 Minuten mit seinem Treffer zum 1:0 die Weichen auf Sieg. Die hochgehandelten "Rothosen" aus Einberg waren geschockt und fanden kein Rezept gegen die Platzherren.

Auch der TSV Pfarrweisach gab sich keine Blöße und verdarb dem neuen Trainer des TBVfL Neustadt/Wildenheid das Debüt. Mit 4:2 siegte der Favorit gegen die Truppe von Lukas Müller, deren Talfahrt Richtung Tabellenende trotz einer sehr engagierten Leistung ungebremst weiter geht.

Außerdem trennten sich am Freitagabend die Locals und die DJK Lichtenfels 2:2 und de SV Heilgersdorf besiegte den TSV Staffelstein mit 4:2.



Packende Schlussphase

SV Heilgersdorf - TSV Staffelstein 4:2 (1:2): Auf Grund der stärkeren zweiten Hälfte geht der Dreier für die Gastgeber jederzeit in Ordnung. Sie gerieten jedoch in der 10. Minute durch Simon Fischer in Rückstand. In der 23. Minute der Ausgleich durch einen Strafstoß von Christian Weiß. Kurz vor dem Wechsel die erneute Führung für die Gäste durch Maximilian Dietz per Kopfball.

Nach Wiederbeginn übernahmen die Hausherren mehr und mehr die Partie und erspielten sich eine Fülle von besten Möglichkeiten. Nach dem 2:2 durch Fabian Goldschmidt (58.) kam es dann noch zu einer packenden Schlussphase. In der 90. Minute das 3:2 durch ein Eigentor vom Gästekeeper Titze, während Christian Weiß in der Nachspielzeit mit dem 4:2 noch einen draufsetzte.



Pecht schlug dreimal zu

TSV Pfarrweisach - TBVFL Neustadt 4:2 (2:1): Die ersten 20 Minuten gehörten klar den Hausherren, die auch durch Tore von Sebastian Pecht und Dominik Och mit 2:0 in Führung lagen. In der 24. Minute führte ein abgefälschter Schuss von Canone zum Anschlusstreffer. Zwölf Minuten nach der Pause nach einem individuellen Fehler des TSV gar der Ausgleich durch Bagdadi. Nun verstärkten die Gastgeber noch einmal ihre Angriffsbemühungen und drückten die Neustadter in ihre Hälfte zurück.

Doch dauerte es bis zur 87. Minute ehe Sebastian Pecht, einer der stärksten TSV-Akteure an diesem Tag, das 3:2 gelang und der gleiche Spieler in der 90. Minute seinen dritten Treffer an diesem Tag zum verdienten 4:2 Endstand in einer letztlich doch Zitterpartie erzielte. di



0:1, Eigentor, 2:1, Rot, 2:2

Coburg Locals - DJK Lichtenfels 2:2 (1:1): Es ging hoch her am Lokschuppen. Nach der frühen Gästeführung durch Kotschenreuther (16.), fiel der Ausgleich für die hochmotivierten Locals durch ein Eigentor (24.). Nach der Pause schoss Wank die Platzherren mit seinem siebten Saisontor auf die vermeintliche Siegesstraße (57.), doch in der 78. Minute überschlugen sich die Ereignisse: Erst sah Devid Ford die rote Karte und dann nutzte Hurec seine Chance zum insgesamt gesehen gerechten 2:2-Endstand.



Schwesinger, Griebel, Jungkunz

SV Ketschendorf -VfB Einberg 3:0 (1:0): Eine starke Heimelf und ein enttäuschender Gast! Während die Platzherren von Beginn an stürmten, blieben die "Rothosen" über die gesamte Spielzeit auf dem Buchberg harmlos. Das 1:0 köpfte der nicht gerade als "Kopfball-Ungeheuer" bekannte Marc Schwesinger nach einem Freistoß seines Spielertrainers Patrick Schuberth. Mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter - Bauer wurde gehalten - sorgte Fabian Griebel nach knapp einer Stunde bereits für die Vorentscheidung. Sieben Minuten später flog der Einberger Weyersmüller mit der Ampelkarte vom Platz und der emsige Tolga Jungkunz machte im dritten Versuch mit dem 3:0 vier Minuten vor Schluss alles klar. Es war ein hochverdienter Dreier, der dem SVK Hoffnung macht. ct