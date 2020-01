SVH wieder im Training

Die Fußballer des Coburger Kreisklassisten SV Hafenpreppach steigen am Sonntag, 26. Januar, unter Coach Achim Heisig in die Vorbereitung auf das Restprogramm mit noch zwölf Spielen ein. Für Heisig ist am Ende der Runde Schluss beim SVH. Er wird in der kommenden Saison beim Kreisligisten SV Großgarnstadt das Sagen haben. Mit Marcel Bock steht der Nachfolger schon fest, der in Hafenpreppach kein Unbekannter ist, zumal er schon zwischen 2008 und 2015 als Übungsleiter für den SVH tätig war. Neben 13 Trainingseinheiten sind auch schon die Vorbereitungsspiele terminiert, die Spielorte hängen vom Wetter ab: Sonntag, 9. Februar, 14 Uhr: gegen den TSV Oberlauter; Sonntag, 16. Februar, 14 Uhr: gegen die Spfr. Unterpreppach; Samstag, 22. Februar, 14 Uhr: gegen den TSV Ketschendorf; Sonntag, 1. März: Spielort und Gegner noch offen. Am Sonntag, 8. März, steht das Nachholspiel gegen die SpVgg Wüstenahorn auf dem Programm. di