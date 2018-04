SVH steckt Ausfälle gut weg

Die Frauen des SV Huschdorf feierten in der Kreisklasse Nord einen 4:0-Heimsieg gegen die SG Ludwigsstadt/Steinbach a. Wald - und das obwohl sie auf sieben Stammspielerinnen verzichten mussten.

Jedoch fehlte zu Beginn die Ordnung, so dass SV-Torhüterin Annkathrin Zoike mehrmals eingreifen musste. Dann wurde Hutschdorf immer offensiver, vergab zunächst einige Möglichkeiten und war in der 33. Minute erfolgreich. Lea Wunderlich hatte Alexandra Villa in Szene gesetzt - 1:0. Die Torschützin legte kurz darauf das 2:0 nach, als sie die Lücke zwischen Torfrau und Abwehrspielerin fand. Noch in der ersten Halbzeit brachte ein Lupfer von Simone Hirschberg das vorentscheidende 3:0. Den vierten Treffer ließ Frankiska Stumpf nach Hübner-Pass kurz nach dem Seitenwechsel folgen.



Tore: 1:0, 2:0 Villa (33. und 37.), 3:0 Hirschberg (44.), 4:0 Stumpf (47.) nh