SVH gewinnt das Derby klar mit 8:1

Am zweiten Spieltag der Kreisklasse Itzgrund sind die Fußballer der SG ASC Eyrichshof/TV Ebern II chancenlos gewesen. Sie unterlagen dem SV Hafenpreppach mit 1:8 (0:3). Die Gastgeber standen auf verlorenem Posten und hatten gegen die spielfreudigen Gäste keine Chance. Hafenpreppach kontrollierte die Partie nach Belieben und erspielte sich bereits vor dem Wechsel eine Fülle von Möglichkeiten, von denen sie drei zu nutzen wussten. Nach Wiederbeginn schlug sich die Überlegenheit des SVH auch deutlicher in Toren nieder, zumal die Hausherren in den letzten zehn Minuten nichts mehr entgegenzusetzen hatten. - Tore: 0:1 Fischer (5.), 0:2 Fichtner (14.), 0:3 Saddiki (22.), 0:4 Baghdadi (46.), 0:5 Hafenecker (57.), 1:5 Hüttner (80.), 1:6 Schwarz (84.), 1:7 Hafenecker (87.), 1:8 Hafenecker (90.). di