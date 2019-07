SVB-Fest mit Wiedereröffnung

Am Samstag, 27. Juli, findet ab 10 Uhr das Sommerfest auf dem Gelände des SVB statt, zu dem Gäste willkommen sind. Um 10 Uhr findet die Eröffnung der Vereinsgaststätte "Bughof 50" nach dem Umbau statt. Pächter ist Wolf Balogh. Von 13 bis 17 Uhr gibt es eine Kinderolympiade neben dem Spielplatz und am Wasser. Ab 14 Uhr gibt es musikalische Begleitung durch die Bigband des Musikvereins Gundelsheim, die 2000 gegründet wurde. Das Repertoire der "Big Bandits" reicht von Jazz-Klassikern von Duke Ellington, Louis Armstrong oder Glenn Miller bis zu Rock- und Popsongs von Michael Jackson, Roger Cicero oder Michael Bublé. Eine Showeinlage gibt die Tanzgarde Scheßlitz. Das Sommerfest geht am Sonntag, 28. Juli, mit dem Familiengottesdienst um 10 Uhr zu Ende. red