SV wird 100 Jahre alt

In diesem Jahr kann der SV Schmalwasser sein 100-jähriges Bestehen feiern. Dieses Jubiläum wird am Samstag, 13. Juni, mit einem Open-Air-Konzert und der Gruppe Acapulco Gold am Sportgelände begangen. Der Kartenvorverkauf habe begonnen, es werde allerdings noch einen gesonderten Vorverkauf im Sportheim geben, heißt es.

Der Kommersabend zum 100-jährigen Jubiläum wird am 4. April stattfinden. Zum Jubiläum wurden auch T-Shirts bedruckt. Das jährliche Sommerfest ist für 11. und 12. Juli geplant. Für 25. Oktober organisiert der Rhönklub Zweigverein Walddörfer eine Veranstaltung im Sportheim, bei der zwei Filme von Günther Holzheimer gezeigt werden.

Vorsitzender Jochen Fuchs berichtete, dass im vergangenen Jahr darüber diskutiert wurde, ob man die Eisbahn behalten wolle, da sie nun schon mehrere Jahre nicht mehr aufgebaut worden war, oder die Bestandteile nicht anderweitig benutzt werden sollten. Es wurde beschlossen die Eisbahn zu behalten und eventuell in vereinfachter Form am alten Spielplatz aufzubauen.

Der Vorsitzende teilte mit, dass der Sportverein nicht mehr bereit sei , die Hecken am Dürrbach zu schneiden. Als Grund nannte er die starke Ansammlung von Hundekot an der Böschung.

Elmar Markert würde sich über mehr Mitspieler in der Volleyballgruppe freuen. Gespielt wird Dienstags ab 20.15 Uhr in der Schulsporthalle. Sonja Markert stellte fest, bei der Damengymnastik sei alles in Ordnung. Bei der Fußball - Jugend der Walddörfer sind in der U-7 zwei Kinder aus Schmalwasser dabei, bei der U-9 fünf und bei der U-11 ein Spieler.

Die Mountainbike Gruppe fährt voraussichtlich wieder ab April, immer mittwochs, mit im Durchschnitt imm 15 Teilnehmern.

Benjamin Holzheimer schlug vor, das Billardturnier auf November zu verlegen. Und Kommandant Christian Holzheimer bedankte sich beim Sportverein für die gute Zusammenarbeit beim Bau des neuen Feuerwehrhauses. bem