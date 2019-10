SV Waizendorf mit einem neuen Vorstandsteam

Bei der Jahreshauptversammlung des SV Waizendorf freute sich der Vorstandsvorsitzende Norbert Dürbeck über die voll besetzte Vereinsgaststätte und sprach über die vergangenen zwei Jahre, die sehr turbulent und arbeitsintensiv waren. Kurz vor dem 50-jährigen Jubiläum im Juli 2019 wurde die neue Grillhütte in Betrieb genommen, die fast komplett in Eigenleistung erstellt wurde. Viele freiwillige Arbeitsstunden wurden dafür erbracht. Das Jubiläum selbst war ein großer Erfolg sowohl sportlich als auch unterhaltend. Viele positive Rückmeldungen gab es auch für die aufwendig erstellte und sehr gut gelungene Festschrift. Mit einer Zahl von über 800 Mitgliedern, davon 300 Kinder und Jugendliche, seien optimale Voraussetzungen für eine gesunde Weiterentwicklung gegeben. Dürbeck bedankte sich bei allen, die ihn in den vergangenen 22 Jahren seiner Vereinstätigkeit unterstützt haben und gab seinen Rücktritt bekannt.

Kassiererin Irene Lechner berichtete über den Jahresabschluss. Trotz einiger größerer Reparaturkosten sowie den Ausgaben für die Grillhütte in Höhe von 15 000 Euro konnte ein kleiner Überschuss erwirtschaftet werden. Der Verein steht derzeit erfreulicherweise ohne Verbindlichkeiten da. Spielleiter Richard Kaiser durfte verkünden, dass der SV nach drei Jahren A-Klasse endlich wieder der Aufstieg in die Kreisklasse gelungen ist.

Die Neuwahlen

Die Neuwahlen, jeweils ohne Gegenstimmen, brachten folgendes Ergebnis: Neuer Vorstandsvorsitzender wird Mathias Zeck. Im Vorstandsteam sind Fredy Wittmann, Michael Schneider, Hans Frank, Richard Kaiser, Matthias Müller. Hauptkassierin bleibt Irene Lechner. Schriftführer: Michaela Karger, Kassenprüfer: Jürgen Stark und Hedi Frank, Abteilungsleiter Fußball: Johannes Neidnig und Timo Priebe, Betreuer Reserve: Roland Winkler, Kinderturnen: Vroni Wimmer und Hanna Kempgen, Damengymnastik: Michaela Karger, Gesamtjugendleiter: Martin Kriesten, Stellvertreter GJL: Oliver Nikol, AH-Leitung: Alexander Riedl, Leichtathletik: Albert Dörfler, Stellvertreter LA: Dominik Buck, Verantwortlich für SVW-Sportheim: Geo Stark, Ignaz Enkert, Georg Alt, Platzwart: Michael Krapp, Stephan Vogel, Georg Alt, Ausschussmitglieder: Niklas Lorber, Simone Strobler, Holger Röhlig, Ehrenamtsbeauftragter: Fredy Wittmann, Platzkassier: Manfred Zander, Pressewart: Hedi Frank. red