SV Steppach bekommt einen Zuschuss

See



Zur Erhaltung der Sportstätte in Step-pach werden verschiedene bauliche Maßnahmen nötig. Auf die Gesamtkosten von rund 7500 Euro beantragte der SV Step-pach einen Zuschuss der Gemeinde Pommersfelden . Geplant sind die Instandsetzung des Volleyballfeldes, ein neuer Ballfangzaun und die Instandsetzung der Außenanlagen. Dem Antragsteller wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung die übliche Förderung von zehn Prozent, in diesem Fall also 750 Euro, gewährt.