SV-Sportheim ist bald fertig

Gute Nachrichten hatte Vorsitzender Uwe Holzwarth anlässlich der Hauptversammlung des Sportvereines Heubach im noch nicht ganz fertiggestellten Sportheim über dessen Ausbau parat. So sind Holzwarth zufolge die Arbeiten im Untergeschoss fast abgeschlossen. Die Umkleiden mit Duschen sowie die Sanitäranlagen sind fertig. Dem geordneten Spielbetrieb stehe somit nichts mehr im Weg, sagte er.In den nächsten Wochen werden demnach die Schanktheke und die Küche installiert. Im Gastraum selbst sei der Boden fertig gelegt und auch die Bestuhlung stehe bereit. Im Gymnastikraum fehlten noch der Sportboden und eine Abtrennung zum Gastraum, doch auch diese Arbeiten werde man bald in Angriff nehmen.Der SV-Spielleiter Dietmar Schramm-Kafka ging ausführlich auf die Aufstiegsrunde ein. Nach einer sportlich gut verlaufenen Saison mit Platz zwei in der A Klasse 3 Coburg lief es für die Mannschaft in der alles entscheidenden Phase um den Aufstieg nicht unbedingt rund. In den Relegationsspielen sei das Team arg vom Verletzungspech verfolgt gewesen und habe in so gut wie keiner der vier Partien an die Leistungen der Verbandsrunde anknüpfen können.Zudem habe die dezimierte Mannschaft ihren Kampfgeist ein Stück weit vermissen lassen und auch von der spielerischen Leichtigkeit sei nur noch wenig zu spüren gewesen, so der Spielleiter. Somit werde man im kommenden Spieljahr versuchen, einen neuen Anlauf Richtung Aufstieg zu starten, auch wenn man weiß, das dieses Unterfangen keinen Deut leichter werde.Als Kassenprüfer beim Sportverein wurden schließlich Herbert und David Pfeufer sowie Alexander Hauck bestätigt.