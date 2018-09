SV Rentweinsdorf leistet sich einen Ausrutscher

Im Kampf um einen der vorderen Plätze in der Kreisklasse Bamberg 1 hat der SV Rentweinsdorf mit dem 1:2 gegen den FC Viereth einen Rückschlag erlitten. TSV Ebensfeld II - SC Kemmern 0:4

Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und kamen zu einem in dieser Höhe verdienten Sieg. Gerechnet an den Spielanteilen und Einschussmöglichkeiten waren die Gastgeber mit diesem Ergebnis noch gut bedient. Kemmern hatte vor allem in der Offensive ein deutliches Plus. Die beiden ersten Treffer in der 28. und 29. Minute fielen per Strafstoß von Dominik Endres. Gleich nach Wiederbeginn folgte ein weiterer Doppelpack (52./54) durch Dominik Ortlauf und Rainer Müller zum 4:0.

SpVgg Lauter - RSC Oberhaid 2:0

Eine durchschnittliche Leistung reichte Lauter aus. So gab es insgesamt nicht allzu viele Höhepunkte. Die Gastgeber hatten jedoch mehr Spielanteile und Möglichkeiten. In der 11. Minute fiel die schnelle Führung durch Christoph Schmitt per Kopfball. Danach flachte die Begegnung ab. In der 84. Minute folgte die endgültige Entscheidung mit dem 2:0 durch Rainer Huttner per Strafstoß. DJK Bamberg III - SG Reckendorf/Gerach 3:1

Dem Spielverlauf nach wäre ein Punkt für die Gäste möglich gewesen. Sie wurden bei hochsommerlichen Temperaturen kalt erwischt, bereits nach zehn Minuten lagen sie nach zwei Toren von Johannes Lang und Johannes Kunter im Hintertreffen. Danach bäumte man sich auf, musste jedoch zehn Minuten nach der Pause durch Kunter das 0:3 hinnehmen. Nach einer Stunde keimte nach dem Anschluss von Marcel Hofmann noch einmal Hoffnung auf, doch im Abschluss fehlten ein Vollstrecker und das Glück.

FC Rentweinsdorf - FC Viereth 1:2

Diese Niederlage haben sich die Gastgeber selbst zuzuschreiben. Was sie an klarsten Möglichkeiten liegen ließen, geht nicht auf die berüchtigte Kuhhaut. Die Gäste suchten ihr Heil mit schnellen Gegenstößen, die zum keinesfalls unverdienten Auswärtssieg führten. In der 30. und 52. Minute erspielte sich Viereth durch Kruspel eine 2:0-Führung. Der Anschlusstreffer durch Sebastian Derra (84.) kam einfach zu spät.

FC Baunach - SV Dörfleins II 5:0

Wenig Mühe hatten die Baunacher. Sie dominierten vom Anpfiff weg und gingen schnell mit 2:0 in Führung, die sie bis zum Wechsel auf 3:0 ausbauten. Auch nach Wiederbeginn änderte sich nichts. Andreas Altrichter, Daniel Feulner (je 2) und Philipp Schrödel trafen zum 5:0. di