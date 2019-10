SV Reitsch ist nicht zu stoppen

Nach dem Rückschlag bei der DJK Teuchatz in der vergangenen Woche haben sich die Damen des SV Reitsch mit einem Pflichtsieg gegen den TSV Himmelkron wieder zurückgemeldet. Mit einem 8:1-Kantersieg steht Reitsch weiter mit 19 Punkten auf Rang 3 der Bezirksoberliga mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FFC Hof II, der allerdings ein Spiel mehr auf dem Konto hat.

Auch die Mädchen des SV Reitsch hatten sich beim letzten Heimspiel in der U17-Landesliga Nord einen kleinen Ausrutscher geleistet. Im Spiel gegen Erlangen ging es vor allem darum, aus den Fehlern zu lernen. Nach diesem Auswärtssieg steht der SVR an der Tabellenspitze und muss sich dort in den nächsten zwei Spieltagen beweisen, um die Herbstmeisterschaft einzufahren.

Damen, Bezirksoberliga

SV Reitsch - TSV Himmelkron 8:1 (3:1)

Schon zu Beginn sicherte sich die Heimelf ein deutliches Übergewicht, scheiterte jedoch mehrfach an Gästekeeperin Ramona Burger oder agierte im Abschluss zu fahrlässig. Ein zu Recht aberkanntes Abseitstor für den TSV Himmelkron rüttelte die Reitscherinnen wach. So erzielte Sandra Neubauer direkt die Führung zum 1:0 (20.) und legte nur eine Minute später zum 2:0 nach. Aleyna Karatas erhöhte nach einem Pass in die Spitze gekonnt zum 3:0 (24.).

Danach brachte der SVR mit kleinen Ungenauigkeiten, Unkonzentriertheit und Fehlpässen Unruhe ins eigene Spiel. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Julia Ernstberger der Anschlusstreffer zum 3:1, als sie eine Hereingabe von Antonia Baierlein ins kurze Eck schob (43.).

Direkt nach Wiederanpfiff hätte Sandra Neubauer den alten Torabstand wieder herstellen können, doch die Torfrau vereitelte sehenswert. In der 55. Minute verlor die Hüterin jedoch das Duell gegen Neubauer, die nach klugem Zuspiel zentral freistehend keine Mühe mehr hatte, den Ball im Netz zu versenken.

Reitsch ließ nun in regelmäßigen Abständen weitere Tore folgen. Zunächst war Ann-Christin Adam (71.) erfolgreich, als sie von der Außenbahn perfekt bedient wurde. Wenig später erhöhte Ramona Pauli per Strafstoß (77.). Neubauer schraubte mit ihrem vierten Treffer das Ergebnis kurz vor Schluss auf 7:1 (88.), ehe Dorothee Schwarz nach einem Sprint über das halbe Spielfeld mit dem Schlusspfiff zum 8:1-Endstand einschob. rp SV Reitsch: Stöcker - Eckert, Adam (31. Schwarz), Neubauer, Karatas (81. Ebert), Pauli, Wenzig, Schneider, Müller, Querfurth, Wich. TSV Himmelkron: Burger - Dietel, Dörnhöfer, Münch, Küffner, Ernstberger, Sickl, Schuster (29. Homski), Wiener, Baierlein, Beck. Tore: 1:0 Neubauer (20.), 2:0 Neubauer (21.), 3:0 Karatas (24.), 3:1 Ernstberger (43.), 4:1 Neubauer (55.), 5:1 Adam (71.), 6:1 Pauli (77./FE), 7:1 Neubauer (88.), 8:1 Schwarz (90.) / SR: Sebastian Ehrlicher / Zuschauer: 50.

U17, Landesliga Nord

SpVgg Erlangen - SV Reitsch 0:4 (0:0)

Nach anfänglichem Abtasten kamen beide Angriffsreihen in Schwung und die Frankenwälderinnen waren bemüht, mit durchdachten Passkombinationen vor das gegnerische Tor zu kommen. Die beste Chance hatte Marie Wich, deren Schuss allerdings am Pfosten landete.

Reitsch startete energisch in den zweiten Spielabschnitt. Die erste Angriffswelle rollte schon nach zwei Minuten an. Als durch ein Gewusel der Ball nur halbherzig geklärt wurde, nahm sich Lea Müller ein Herz, zog aus der zweiten Reihe ab und hämmerte den Ball in die Maschen (42.). Auch beim zweiten Treffer für den SVR konnte die heimische Abwehr nicht rechtzeitig klären. Marie Wich schaltete am schnellsten und drückte den Ball mit vollem Körpereinsatz über die Linie (55.). Nach diesem Doppelschlag steckte Erlangen nicht auf, und versuchte, alles nach vorne zu werfen. Der SVR erarbeitete sich nun zusehends Chancen, die unter anderem Antonia Lang nutzte, als sie überlegt zum 3:0 einschob (72.) Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte Marie Wich. jmp Tore: 0:1 Müller (47.), 0:2 Wich (55.), 0:3 Lang (72.), 0:4 Wich (80.) / SR: Tayfun Ünlü.