Am Dienstag, 5. März, 14 Uhr, lädt der SV Pretzfeld zum Kinderfasching ein. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung durch Peter Ruhmann. Wie in den letzten Jahren findet der Kinderfasching in der Grundschulturnhalle in Pretzfeld statt. Der Eintritt ist kostenfrei. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, so der Sportverein. red