SV Neuses netzt sechsmal ein - SG Rothenkirchen verspielt 2:0-Führung

Der SV Neuses feierte im Kellerduell der Kreisklasse 2 gegen den TSV Staffelstein II nicht nur einen wichtigen Heimsieg, sondern mit dem 6:2 auch einen besonders torreichen. Mit einem 4:0-Heimsieg verteidigte der SV Fischbach souverän die Tabellenführung, während der ATSV Gehülz beim Fischbacher Verfolger Baiersdorf gewaltig untergeht. Das Derby zwischen dem TSV Küps und den TSF Theisenort wurde abgesagt.

Von Absagen geplagt war auch die Kreisklasse 4. Nur eine Partie wurde ausgetragen, in der die SG Rothenkirchen wertvolle Punkte bei der SG Kleintettau II/Buchbach liegen ließ.

Kreisklasse 2

SV Neuses - TSV Staffelstein II 6:2 (2:0)

Neuses war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. In der 10. Minute schoss Maximilian Schedel nach Vorlage von Moser den Ball aus spitzem Winkel zum 1:0 ein. Kurze Zeit später musste das Spiel wetterbedingt unterbrochen werden. Danach spielte der SV weiterhin druckvoll und ließ den Gegner kaum über die Mittellinie. Trukenbrod und Trivuncevic scheiterten jeweils an den guten Paraden des Staffelsteiner Torwarts. In der 40. Minute klärte dieser einen Rückpass zur Ecke, diese verwertete wiederum Schedel per Kopf zum 2:0.

Nach der Halbzeitpause war der SV wie ausgewechselt. Nach einem Foul im Strafraum nutzte Staffelstein den fälligen Elfmeter im Nachschuss zum Anschlusstreffer (48.). Staffelstein wurde nun stärker, spielte jedoch keine zwingenden Chancen heraus. In der 64. Minute zog Valentin Schedel ab und versenkte den Ball zum 3:1. Höfner erhöhte nur kurze Zeit später zum 4:1 (75.). Nach Unstimmigkeiten der SV-Abwehr verkürzte Kohmann auf 4:2, ehe Heller und Moser das halbe Dutzend voll machten (84./90.). cs Tore: 1:0 M. Schedel (10.), 2:0 M. Schedel (40.), 2:1 Müller (48./FE), 3:1 V. Schedel (64.), 4:1 Höfner (75.), 4:2 Kohmann (82.), 5:2 Heller (84.), 6:2 Moser (90.) / SR: Peter Gruber. FC Baiersdorf - ATSV Gehülz 8:0 (2:0)

Nach nur einer Minute zirkelte Marzog einen Freistoß von rechts in die Mitte. Sein Ball wurde von einem Gehülzer Spieler ins Tor verlängert. Gampert sorgte mit einem herrlichen Sonntagsschuss aus knapp 25 Metern in den Winkel für das 2:0 (14.). Nach dem Seitenwechsel erzielte Hetzelt (57.) mit einer Volleyabnahme mit dem linken Fuß das 3:0. Abermals brachte Hetzelt (64.) seine Mannen - diesmal per Kopf - weiter in Führung. Der FCB erhöhte in der Schlussphase binnen elf Minuten auf 8:0. deu Tore: 1:0 (ET/1.), 2:0 Gampert (14.), 3:0 Hetzelt (57.), 4:0 Hetzelt (64.), 5:0 Triantafyllidis (66.), 6:0 Abedidoost (71.), 7:0 Hetzelt (73.), 8:0 Triantafyllidis (77.) / SR: Alexander Pietsch. Schwabthaler SV - FC Kronach 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 Reinhardt (13.), 1:1 Beierwaltes (44.), 1:2 Beierwaltes (50.), 2:2 Gering (78.) / SR: Jonas Meusel. SV Fischbach - FC Fortuna Roth 4:0 (3:0)

Tore: 1:0 Schedel (3.), 2:0 Bayer (18.), 3:0 Voitländer (53.), 4:0 Voitländer (53.) / SR: Mirko Morgener.

Kreisklasse 4

SG Kleintettau II/B. - SG Rothenkirchen 2:2 (0:2)

Für den Favoriten aus Rothenkirchen schien zunächst alles nach Plan zu laufen. Nach 25 Minuten brachte Stefan Heinlein die Gäste in Führung und vier Minuten vor der Halbzeitpause erhöhte Torjäger Philipp Schubert auf 0:2 aus Sicht der Heimelf. Diese ließ sich dadurch jedoch nicht entmutigen und startete auf dem Kunstrasenplatz im benachbarten Steinach eine Aufholjagd. Adem Kobal brachte Kleintettau zunächst auf 1:2 heran (68.). In letzter Minute gelang Niko Kaufmann der vielumjubelte Ausgleichstreffer, der der Heimelf einen Punktgewinn bescherte. red Tore: 0:1 Heinlein (25.), 0:2 Schubert (41.), 1:2 Kobal (68.), 2:2 Kaufmann (90.) / SR: Thomas Hein.