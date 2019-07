SV Neuses belohnt sich nicht

Aufsteiger SSV Ober-/Unterlangenstadt hat seine Ambitionen in der Kreisklasse 2 gleich am ersten Spieltag mit einem knappen Auswärtssieg bei der SpVgg Isling unterstrichen. Der SV Neuses zeigte beim Aufsteiger FC Hochstadt zwar eine gute Leistung, konnte seine Überlegenheit jedoch nicht in Tore ummünzen. FC Hochstadt - SV Neuses 1:0 (0:0)

Am Katzogel stellte sich mit dem SV Neuses eine eingespielte Mannschaft vor, die immer wieder ihre gefährlichen Stürmer in Szene setzte. Die Heimelf hatte durch Wendels Heber aus 17 Metern eine Chance, jedoch ging der Ball über das Gästegehäuse. Danach musste Heimkeeper Passauer sein ganzes Können in die Waagschale werfen, um in der 27., 30. und 43. Minute den Führungstreffer zu verhindern. Eine gute Flanke nach einer halben Stunde von Spielertrainer Homuth vergab Habermann aussichtsreich für die Gastgeber. Fünf Minuten später scheiterte Klieme nach Eckball per Kopf knapp.

Nach der Pause legte Neuses noch einen Gang zu, nutzte jedoch zwei aussichtsreiche Freistöße nicht, genauso wie der FCH. In der 79. Minute dann das Führungstor für die Hausherren. Eine flache und scharfe Hereingabe von der rechten Seite in den Fünfmeter-Raum netzte Kleuderlein aus dem Gewühl heraus ein. Die Gäste setzten nun alles auf eine Karte. Michael Moser - der beste Gästeakteur - verfehlte mit einem Kopfball in der Nachspielzeit das Ziel nur knapp. gf Tor: 1:0 Kleuderlein (79.) / SR: Nicholas Rennert. SpVgg Isling - O'/Unterlangenstadt 1:2 (0:1)

Keine zwei Minuten waren gespielt, als die SSV-Defensive einen langen Ball der Grün-Weißen unterlief und Weinmann alleine auf Gästekeeper Walther zulief. Doch dieser lenkte den Schuss mit den Fingerspitzen an die Latte. Im Anschluss übernahm der Gast das Zepter und drückte die Heimelf in die Defensive. Aber sowohl Schubert als auch Traut scheiterten.

In der 28. Minute dann eine stark abseitsverdächtige Situation, als Rollmann im ersten Versuch noch an Grünewald scheiterte, im Nachschuss aber dann den Führungstreffer des SSV erzielte.

Keine fünf Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, als SSV-Kapitän Weimer nach einem Foul an Kauppert Gelb-Rot sah. Nun entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Jedoch konnte die SpVgg die Überlegenheit zunächst nicht in Tore ummünzen. Ganz im Gegenteil.

Langenstadt blieb bei Kontern stets gefährlich und erhöhte durch eine starke Einzelleistung von Schubert auf 2:0. Doch Isling gab nicht auf und Betz netzte einen Abstauber zum Anschlusstreffer ein. Nun hatten die Grün-Weißen nochmal Blut geleckt und belagerten das Tor des Gastes. Doch sowohl Kauppert als auch Zollnhofer blieb der Ausgleichstreffer verwehrt. pl Tore: 0:1 Rollmann (28.), 0:2 Schubert (79.), 1:2 Betz (88.) / SR: Mirco Schuberth.