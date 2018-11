SV Memmelsdorf möchte das Jahr mit einem Sieg beenden

Die letzte Partie vor der Winterpause bestreiten die Landesliga-Fußballer des SV Memmelsdorf am Sonntag (14 Uhr) beim TSV Sonnefeld. Die Gastgeber, die nach ihrem Aderlass im Sommer erst fünf Punkte einfahren konnten, dürften für den SVM, der sich gegen Röslau in bester Spiellaune präsentierte, nur ein Aufbaugegner sein. Dabei wollen die Memmelsdorfer die Partie aber alles andere als überheblich angehen. Hinten soll zum dritten Mal in Folge die Null stehen, nach vorn sollen Philipp Hörnes und Dominik Sperlein eingesetzt werden. Ein Sieg würde einen versöhnlichen Abschluss des Jahres bedeuten. Die Erwartungen, die Memmelsdorf an sich selbst vor Beginn der Hinrunde hatte, hat der Landesligist im vierten Jahr unter der Führung von Rolf Vitzthum nicht bestätigen können. Zu viele Leistungsträger verließen im Sommer aus unterschiedlichen Gründen den Verein. Von den hinzugewonnenen Spielern haben sich nur Daniel Krüger, Dominik Römer, Thomas Schuberth und Rodrigo Marxuach bewähren können. Die Ausfälle von Neu-Zugang Dominic Leim und den Ur-Memmelsdorfern Nicolas Müller und Christopher Sowinksi konnte der SVM nur schwer kompensieren.

Zug nach oben ist abgefahren

Auch kleinere Verletzungen wie die von Kapitän Michael Wernsdorfer, Daniel Schäfer, Tomas Siric oder Dominik Römer schwächten den sowieso dünnen Kader zusätzlich. Daher muss Memmelsdorf mit Rang 8 zufrieden sein. Die ersten Vier der Liga sind punktemäßig schon zu weit weg, als dass man noch weiter nach oben schielen kann. sm SV Memmelsdorf: Schuberth, Medem - Schneider, Nikiforow, Hörnes, Römer, Sperlein, Marxuach, Wernsdorfer, Krüger, Saal, Kamm (?), Siric, Schäfer, Dayan, Kane, Keita, Ogunjimi