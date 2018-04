SV Ketschendorf rüstet auf: Krüger aus Frohnlach kommt

Der SV Ketschendorf verstärkt sich zur neuen Saison 2018/2019 mit Jan Bauersachs und Jonas Küger. Jan Bauersachs kommt vom TSV 1860 Bad Rodach und war unter anderem auch schon für den TSV Meeder in der Bezirksliga am Ball.

Jonas Krüger, der im Coburger Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurde und aktuell noch für den Landesligisten VfL Frohnlach am Ball ist, wechselt ebenso zu den Buchberg Jungs.

Als Innenverteidiger galt der Jugend-Bayernauswahlspieler einst als eines der größten Talente der Region, bevor ihn einige schwere Verletzungen ausbremsten. In Ketschendorf sucht der 22-Jährige nun eine neue sportliche Herausforderung und soll zum Leistungsträger reifen.

Trainer Patrick Schuberth freut sich außerdem, dass sein aktueller Kader komplett zusammen bleibt und er mit diesen beiden Neuzugängen frühzeitige Planungssicherheit Richtung neuer Saison hat. In welcher Liga der aktuelle Kreisligist dann auf Torejagd gehen wird, ist noch unklar, da die Mannschaft im Meisterrennen mitmischt und durchaus noch realistische Chancen auf den Bezirksliga-Aufstieg hat. In de Vorsaison scheiterte der SVK nach einem regelrechten Relegations-Marathon ganz knapp. oph