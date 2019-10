SV Hut patzt gegen Letzten

Die Fußballer der SG ASC Eyrichshof/TV Ebern II haben im zwölften Anlauf erstmals etwas Zählbares errungen in der Kreisklasse 3 Coburg. Und das ausgerechnet mit dem 2:0 beim Tabellendritten SV Hut-Coburg unerwartet und gleich dreifach.

Für die junge Truppe des SV Hut eine bittere Erfahrung zumal nach dem 2:2 des SV Heilgersdorf beim Sechsten SpVgg Dietersdorf sogar der 2. Tabellenplatz möglich gewesen wäre.

In der 36. Minute fiel die Gästeführung durch Fabian Maier per Strafstoß. Nach Wiederbeginn drängten die Huter zwar vehement auf das 1:1 und die SG hatte in der Abwehr auch Schwerstarbeit zu verrichten, doch das Tor fiel auf der anderen Seite: Zehn Minuten vor dem Ende machte nämlich Hassib Ahmadi mit dem 0:2 den Deckel drauf.

Kreisklasse 3 Coburg

Spitzenreiter TSV Scherneck hat sich anscheinend von der überraschend klaren Niederlage am Freitagabend in Scheuerfeld (2:5) gut erholt, denn der Primus ließ am Sonntag beim 4:0-Heimsieg gegen den SV Tambach nichts anbrennen und behauptet vor dem SV Heilgersdorf, der allerdings ein Spiel weniger bestritt, mit zwei Zählern die Führung.

Kreisklasse 2 Coburg

Die SpVgg Isling hat dem bisherigen Tabellenführer der Kreisklasse 2, dem FC Altenkunstadt/Woffendorf, mit dem 2:1-Heimerfolg die zweite Saisonniederlage zugefügt. Nutznießer dieses Ausrutschers ist der VfR Johannisthal, der beim 5:1 beim Tabellenletzten SV Fischbach keinerlei Probleme hatte und sich wieder an die Tabellenspitze setzte. Auf Tuchfühlung zu den oberen Rängen hält sich auch der SV Neuses, der sich klar mit 3:0 gegen den FC Baiersdorf durchsetzte.

Kreisklasse 1 Coburg

Was war denn da beim FC Haarbrücken los? Nach einer klaren 3:0-Führung gegen den FC Michelau sah alles danach aus, als könne die Mannschaft von Spielertrainer Philipp Walter den 4. Tabellenplatz in der KK1 erobern. Nach einer Stunde hatte der Coach selbst das beruhigende 3:0 erzielt und damit vermeintlich den Deckel draufgemacht, doch die "Grünen" hatten die Rechnung ohne Steffen Schmidt gemacht! Gleich dreimal lochte der Michelauer binnen 18 Minuten ein, und als sein Teamkollege Markus Hornung fünf Minuten vor Schluss FCH-Keeper und Vorstand Simon Weber ein viertes Mal überwand, war die Partie vollkommen gedreht. Nur gut, dass Julian Müller in der Nachspielzeit zumindest noch den Ausgleich markierte und somit für die geschockten Hausherren wenigstens einen Zähler rettete.

Ein Doppelschlag gelang Pascal Hohenstein, der damit den 0:1-Rückstand im Heimspiel seiner Waldsachsener gegen die Bezirksliga-Reserve des SC Sylvia Ebersdorf nicht nur egalisierte, sondern in einen Dreier umwandelte. Für sechs Tore in Fürth am Berg gab es auch drei Zähler für den TSV Dörfles-Esbach. Dort sahen über 100 Zuschauer einen packenden Schlagabtausch, der bis zur 88. Minute beim Stande von 4:4 noch völlig offen war. Doch ein Doppelschlag in den letzten 180 Sekunden durch Björn Knauer (88.) und Majdi Khssara (90.) sorgte für klare Verhältnisse zugunsten der Gäste.

An der Tabellenspitze geht das Wechselspiel munter weiter, denn nach dem 3:1-Auswärtssieg beim TSV Meeder II und dem Ausrutscher des bisherigen Primus TSV Oberlauter (3:3 gegen Marktzeuln/Schw.) hat nun wieder der TSV Gestungshausen aufgrund des besseren Torverhältnisses die Nase vorn. ct