SV Heubach setzt auf Kontinuität

Heubach — Uwe Holzwarth steht weiterhin an der Spitze des Sportvereines Heubach. Neben den Berichten der Verantwortlichen standen die Neuwahlen auf dem Programm der Jahresversammlung. Sie brachten in der engeren Vorstandschaft keinerlei Veränderungen. Ehrungen wurden zudem drei ehrenamtlichen Mitarbeitern im Jugendbereich zuteil.

Wahlvorstand David Pfeuffer hatte wenig Mühe, da die Vorstandsriege sich bereiterklärte weiterzumachen. So ging die Wahl flott vonstatten.

Die Ämterverteilung

Die Vereinsspitze hat folgendes Aussehen: Vorsitzender Uwe Holzwarth, Zweiter Vorsitzender Gerald Streng, Dritter Vorsitzender und Kassier Joachim Mahr, Vergnügungsausschuss: Timo Hohnhausen, Michael Lorz, Marcell Käßer, Thomas Stühler-Ressel, Dominik Mönch, Beisitzer: Christian Käßer, Stefan Mönch, Thomas Limpert und Jörg Gockler, Platzkassier ist Harald Angermüller, Kassenprüfer sind Herbert und David Pfeuffer sowie Alexander Hauck, Platzwart Dominik Mönch, stellvertretende Jugendleiter Thomas Stühler-Ressel, Gerald Streng, Spielleiter Erste Mannschaft Hannes Jankowski und Spielleiter Zweite Mannschaft Thorsten Schlögel.

Bauarbeiten fast fertig

Vorsitzender Uwe Holzwarth ging in seinem Bericht auf die größeren Veranstaltungen näher ein. Natürlich war auch die schnellstmögliche Fertigstellung des Sportheimes ein großes Thema, zumal die Arbeiten fast abgeschlossen sind und man bereits seit einiger Zeit den Wirtschaftsraum und weitere Räumlichkeiten nutzt. Das gilt auch für die Kabinen mit Duschen und Sanitäranlagen.

Im gesellschaftlichen Bereich habe sich einiges abgespielt, so Holzwart, und dies mit dem gewünschten Erfolg. So brachten die Veranstaltungen dem Verein einige Euro in die Kasse, die er bestens zur Fertigstellung des Sportheimes gebrauchen kann. Sieht man vom verpassten Aufstieg in der Relegation ab, war's ein erfolgreiches Jahr für den SV.

Ausführlich berichteten Trainer Markus Winkelmann, Jugendtrainer Hans-Dieter Schmitt sowie der Kassier Joachim Mahr über die Entwicklungen in ihrem Verantwortungsbereich.

Ehrungen

Sodann zeichnete Vorsitzender Holzwarth drei verdiente Vereinsfunktionäre für ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Jugendbereich mit dem Jugendverbands-Ehrenabzeichen des Bayerischen Fußballverbands aus. Silber für achtjährige Tätigkeit gab es für Markus Lang, Gold für 15-jährige Tätigkeit für Stefan Mönch und Gerald Streng. Die Würdigung wurde von tosendem Applaus der Mitglieder begleitet.