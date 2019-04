SV Hetzles springt auf ersten Platz

Der TSV Brand hatte sich in der Bezirksoberliga Mittelfranken beim SV Segringen mehr erhofft als die erneute Punkteteilung. Die DJK Teuchatz kam beim TSV Himmelkron in der Bezirksoberliga Oberfranken trotz Führung nicht über ein 2:2 hinaus.

Michelle Drummer von der SpVgg Effeltrich schoss den TSV Zirndorf beim 4:2-Sieg in der Bezirksliga Mittelfranken mit einem lupenreinen Hattrick fast alleine ab. Langensendelbach musste sich auf eigenem Platz mit 0:4 gegen Ezelsdorf II geschlagen geben.

Die größere Laufbereitschaft und der unbedingte Siegeswillen gaben den Ausschlag für den 2:0-Erfolg des SV Hetzles in Weisendorf. Damit führen die Hunnen die Tabelle der Kreisliga ER/PEG vorerst an. Die nachfolgenden Vereine haben aber jeweils ein Spiel weniger als der SV. Schlaifhausen drehte das Spiel gegen Schnaittach II.

Bezirksoberliga Mittelfranken

SV Segringen - TSV Brand 2:2 Im Hinspiel hatten sich die Brander Damen vom SV mit 3:3 getrennt, auch im Rückspiel mussten die Punkte geteilt werden. Katharina Haas schob nach einer Flanke von Nicole März den Ball per Dropkick flach ins lange Eck ein (8.). Weil Brand danach unkonzentriert war, erzielte Luisa Härtl den Ausgleich (14.). In den nächsten Minuten stabilisierten sich die Brander Damen wieder etwas und kamen einige Male vor das gegnerische Tor. Doch auch der SV spielte sich immer wieder gefährlich heran. Als eine Abseitsstellung unerkannt blieb, nutzte Anika Walter diese Chance zum 2:1-Führungstreffer (26.).

Im Anschluss wurde die Partie zunehmend hektisch. In der zweiten Hälfte setzte Brand die Heimelf zunächst unter Druck. Auf der anderen Seite kratzte Torhüterin Johanna Stegmaier einige Segringer Versuche von der Linie. Erst in der Nachspielzeit gelang Daniela Puscha der ersehnte Ausgleich.

Bezirksoberliga Oberfranken

TSV Himmelkron - DJK Teuchatz 2:2

In der ersten Halbzeit fielen keine Treffer, Himmelkron zeigte sich auf Augenhöhe. Die DJK ging jedoch kurz nach der Pause durch Elena Heidig in Führung. Franziska Wiener glich diese in der 63. Minute aus. Die DJK verursachte einen Foulelfmeter, den Franziska Dietel zum 2:1 verwandelte (80.). Teuchatz kam nur noch zum Ausgleich durch Selina Heidig (90.).

Bezirksliga Mittelfranken 1

SpVgg Effeltrich - TSV Zirndorf 4:2

Michelle Drummer verwertete einen Traumpass von Jessica Miess zur verdienten Führung (8.). Zirndorf kam in der Anfangsphase kaum ins Spiel. Drummer legte mit dem 2:0 nach (12.). Nach zwei Aluminiumkrachern machte Drummer ihren lupenreinen Hattrick perfekt (35.). Kurz vor der Pause verkürzten die Bibertstädter: Einen unnötigen, aber berechtigten Foulelfmeter nutzte Bahar Aydin zum Anschlusstor.

Als Christina Stein einen verunglückten Torschuss von Josephine Obert zum 4:1 über die Linie jagte, war das Spiel entschieden. Zirndorf verkürzte nach einem Abwehrfehler wiederum durch Aydin, der Heimsieg geriet aber nicht in Gefahr. SV Langensendelbach - FC Ezelsdorf II 0:4

In der Hinrunde kassierte der Aufsteiger lediglich zwei Niederlagen, genauso viele hat der SVL bereits nach zwei Spielen der Rückrunde auf dem Konto. Diesmal hatten die ersatzgeschwächten Gastgeberinnen gegen die Landesliga-Reserve kaum eine Chance, die bereits nach 24 Minuten mit 3:0 führte. Den Endstand besorgte Pauline Warnhofer mit ihrem zweiten Treffer nach gut einer Stunde.

Kreisliga ER/PEG

ASV Weisendorf - SV Hetzles 0:2

Weisendorf setzte immer wieder Nadelstiche über die schnellen Offensivkräfte. In der 25. Minute ging Hetzles dennoch in Führung: Eine von Carina Mehl getretene Ecke nahm Amelie Mehl direkt. ASV-Torhüterin Helena Tontsch wehrte den ersten Versuch zwar ab, gegen den Nachschuss von Nadine Kellner war sie aber machtlos.

Im zweiten Durchgang vergab Hetzles einige gute Chancen und musste lange zittern, doch in der 81. Minute fiel das für den SV erlösende 0:2: Einen zu kurz geratenen Rückpass auf die Torhüterin schnappte sich Mehl und schloss unhaltbar ins lange Eck ab. Die Gastgeberinnen warfen nochmal alles nach vorn, wurde aber nicht belohnt. ce FC Schlaifhausen - FC Schnaittach II 5:2

Einige Ausfälle zu verkraften hatten die Damen aus Schlaifhausen am vergangenen Wochenende. So gelang der auffälligsten Akteurin des FC Schnaittach II, Anna Wysocki, mit einem satten Linksschuss aus 16 Metern ins lange Eck die frühe Gästeführung (10.). Lea Finze egalisierte nach einem schnellen Angriff über rechts noch vor der Pause (38.).

Direkt nach Wiederanpfiff konnte eine Schnaittacher Verteidigerin den Ball nicht klären. Katharina Drummer drosch das Leder im zweiten Versuch in die Maschen. Schlaifhausen legte in Person von Stefanie Lassner und Carina Nögel nach (60., 70.), ehe es Julia Wilschinski mit einem "Tor des Monats" per Volleyschuss aus 30 Metern noch einmal spannend machte. Kurz vor Schluss spielte eine DJKlerin am eigenen Strafraum Hand. Den Freistoß verzog die Schnaittacher Torhüterin aber knapp. In der 88. Minute machte Lea Finze mit ihrem zweiten Treffer endgültig alles klar. chke SG Obertrubach - DJK Eggolsheim 0:1

Peter Wala war froh über den Sieg seines Teams: "Das war sehr glücklich für uns." Die erste Hälfte hatte Obertrubach besser agiert und den Kampf eher angenommen als seine DJK. Auch zeigte sich die Heimmannschaft aggressiver. In der zweiten Halbzeit wurde Eggolsheim besser. Die erste Chance nutzte Larissa Grimm zur Führung mit einem Schuss unter die Latte (59.). Aber die SG hatte die große Chance zum Ausgleich: In der 90. Minute verschoss Obertrubach einen Handelfmeter. "Wir haben das Spiel dann über die Zeit gebracht", sagte Übungsleiter Wala. pia