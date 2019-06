SV Hallstadt: Comeback des Meisterteams nach 30 Jahren

Die früheren Spielerinnen aus der Damenmannschaft des SV Hallstadt bestreiten heuer ihr 30-jähriges Jubiläum zum Gewinn der Meisterschaft in der Bayernliga Nord. In der Saison 1988/89 erreichten die Damen anschließend das Finale der Bayerischen Meisterschaft, das jedoch gegen die Damen des FC Bayern München verloren ging. Den Erfolg in der Liga und die Freude über die Vizemeisterschaft konnte dieses Ergebnis jedoch nicht schmälern. Die Ex-Hallstadterinnen wollen anlässlich des "runden Geburtstags" ihr Talent noch einmal abrufen und stellen sich am Samstag um 16 Uhr in Dörfleins einem Vergleich mit den Damen des SVD. Die Dörfleinserinnen haben die Saison auf Platz 3 in der Kreisklasse beendet. Das Spiel um einen möglichen Aufstiegsplatz zur Kreisliga gegen den Zweitplatzierten ging für Dörfleins am letzten Spieltag allerdings verloren. Zuschauer sind gern gesehen. red