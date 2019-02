SV Hafenpreppach hat Pläne und Träume

Im Sportheim in Hafenpreppach fand die Jahresversammlung des SV statt. Harald Häfner gab dabei den Vorsitz an seinen Nachfolger Ralf Schoof ab, wie aus einer Mitteilung des Vereins hervorgeht. 50 Mitglieder nahmen an der Versammlung teil.

Kassier Michael Schmul informierte kurz und knapp über die Finanzen. Anschließend berichteten die Spielleiter vom sportlichen Geschehen.

Die Konstanz fehlt

Matthias Anschütz gab einen Einblick ins Geschehen der Zweiten Mannschaft, die in Spielgemeinschaft mit dem SVM Untermerzbach aufläuft. Momentan steht das Team nach 14 Spielen mit 22 Punkten auf dem vierten Platz und hat in der Vorrunde bereits 39 Spieler eingesetzt. Laut Anschütz fehlt die Konstanz.

Der Spielertrainer Benjamin Fischer zeigte die Situation der Ersten Mannschaft auf. Das Team steht zur Winterpause laut Fischer in einer stärkeren Kreisklasse als letztes Jahr auf einem guten achten Tabellenplatz und hat mit 27 Punkten bereits mehr geholt, als in der kompletten Vorsaison. Zwar habe man nur 25 Tore geschossen, aber auch nur 33 Gegentreffer bekommen. Für die Rückrunde möchte Fischer noch eine Schippe drauflegen und so viele Punkte wie möglich holen. Zum Abschluss ließ Fischer seine komplette Trainerzeit in Hafenpreppach Revue passieren, da er nach der Saison aufhören wird.

Einen ausführlichen Rückblick gab der bisherige Vorsitzende Harald Häfner. Ein Schnuppertraining sei mit Erfolg angeboten worden, die Renovierung der Bratwurstbude sei abgeschlossen, eine Damensportgruppe habe sich etabliert und das Kellerfest sei zusammen mit dem Obst- und Gartenbauverein veranstaltet worden. Fürs kommende Jahr sei eine SV30-Radtour geplant, der Sportplatz solle aerifiziert und das Sport- café renoviert werden.

Er erklärte, dass er bei der anstehenden Wahl nicht mehr zur Verfügung stehe. Trotz der vielen Anstrengungen habe es ihm viel Spaß gemacht, aber ihm fehle im Moment einfach die Zeit, das Amt fortzuführen, sagte er.

Das neue Führungsteam

Die Neuwahl der Vorstandschaft brachte folgendes Ergebnis: Ralf Schoof wurde neuer Vorsitzender. Zweiter Vorsitzender ist Thomas Schreier (neu), Erster Kassier Ulrich Schmitt (neu), Zweiter Kassier Martin Berwind, Erster Schriftführer Martin Schramm, Zweite Schriftführerin Katharina Sperlich.

Ralf Schoof dankte für das Vertrauen und gab seine Ideen für die Zukunft bekannt - inklusive seinen Traum, dass der SV30 vielleicht irgendwann einmal an die Kreisliga anklopft. Er sprach größere Bauvorhaben des SV30 an, die einen beträchtlichen Teil des Vereinsvermögens angreifen könnten. Schoof informierte über eine automatische Sportplatzbewässerung mit den Kosten und Förderungen und Vereine, die so etwas eingebaut haben. Weiterhin ging es um eine zusätzliche Allzweckhalle und überdachte Spielerbänke.

Die Vorstandschaft stellte diese Projekte in der Mitgliederversammlung zur Debatte, da sie ohne die Einwilligung der Mitglieder nicht allein über so hohe Ausgaben entscheiden will. Die Mitglieder beauftragten die Vorstandschaft, nach eigenem Ermessen die nötigen Bauvorhaben nach bestem Wissen und Gewissen auszuführen.

Kurz vor Ende der Sitzung wurden von einem Vereinsmitglied die außerordentlichen Verdienste von Ralf Schoof in den letzten Jahrzehnten aufgezählt und der Antrag gestellt, ihn zum Ehrenmitglied zu ernennen. Die Mitglieder stimmten dem Antrag zu und ernannten Ralf Schoof zum Ehrenmitglied. red