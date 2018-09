SV Friesen will gegen Chaos-Klub TSV Buch zurück in die Erfolgsspur

Fünf Wochen lang hielt die Erfolgsserie des SV Friesen in der Landesliga Nordost mit vier Siegen und einem Remis. Diese endete jedoch am vergangenen Samstag in Memmelsdorf (0:3). Der personelle Aderlass mit insgesamt neun Ausfällen beim SV war doch etwas zu groß. Mit Michael Söllner, Felix Müller und Robin Tögel gaben gleich drei Spieler ihr Startelf-Debüt in der Landesliga. "Sie haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Beste versucht und waren wohl etwas nervös, das ist normal. Aber jetzt gilt es, diese Nervosität abzustreifen. Ich erwarte, dass sie sich wieder voll reinwerfen und den nächsten Schritt machen", sagt Friesens Trainer Armin Eck. SV Friesen - TSV Buch Vor dem Heimspiel gegen den TSV Buch (Samstag, 16 Uhr) muss der Coach nämlich abermals auf viele aus der zweiten Reihe zurückgreifen, denn die Personalsituation hat sich nicht gebessert.

Auch die Bucher hatten heuer mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Der Vorjahres-Zweite und Titel-Favorit steckt im Tabellenkeller fest und erlebt eine chaotische Saison. Nachdem sich der Verein nach dem dritten Spieltag von Coach Thomas Adler getrennt hatte, wurde sein Assistent Thomas Tech zum Chef befördert. Doch dieser reichte am Sonntag seinen Rücktritt ein. Einen Nachfolger gibt es derzeit noch nicht.

"Das gefällt mir gar nicht. So ein Trainerwechsel gibt immer einen Schub und mehr Motivation. Die Bucher werden sicher den Spieß umdrehen wollen und das macht die Situation nicht besser für uns. Wir müssen abwarten, was da auf uns zukommt", ordnet Eck die Situation beim Gegner ein.

Die Friesener selbst wollen mit einem Sieg wieder an die erfolgreichen Wochen anknüpfen, zumal nach dieser Partie im Frankenwaldstadion zwei schwere Auswärtsspiele in Herzogenaurach und in Feucht auf dem Programm stehen. dob SV Friesen: Bauerschmidt, Kirschbauer - Söllner, Sesselmann, Kunz, Münch, Lindner, Schülein, Altwasser, Tögel, Brandt, Stumpf, Fugmann, Baier (?). Es fehlen: Wiebach (beruflich verhindert), Nützel (Urlaub), Gehring, Aust, Roger, Firnschild, Daumann, Rödel, Schütz (alle verletzt), Fe. Müller, J. Fischer (private Gründe). SC Großschwarzenlohe - FC Lichtenfels

Seit fünf Spielen wartet der FC Lichtenfels mittlerweile auf einen Sieg, die zurückliegenden vier Partien gingen sogar verloren. Aber beim schwach gestarteten Aufsteiger SC Großschwarzenlohe sind die Lichtenfelser am Samstag (15 Uhr) Favorit und wollen die Trendwende einleiten. Zuletzt musste sich der FCL dem Tabellenführer mit 0:3 geschlagen geben. Erschwert wird die Aufgabe für die Lichtenfelser durch die dünne Personaldecke. Wie zuletzt fallen einige Spieler aus. berg FC Lichtenfels: Kraus, Köster - Wige, Schardt, L. Dietz, L. Jankowiak, Schaller, Ljevsic, Mohr, Zollnhofer, Lulei, Aumüller, Graf, Mex, Wagner.

SV Mitterteich - FC Coburg Zwölf Spieltage sind in der Landesliga Nordost bereits gespielt und der FC Coburg hängt mit zehn Punkten nach wie vor auf einem Abstiegsrelegationsplatz fest. Ein Sieg beim SV Mitterteich am Sonntag um 15 Uhr könnte schon reichen, um die "Schleuderplätze" zu verlassen. FCC-Trainer Lars Scheler blickt der Partie optimistisch entgegen. Auch weil er personell wahrscheinlich (einige Spieler mussten krankheitsbedingt Mitte der Woche pausieren) aus dem Vollen schöpfen kann. red FC Coburg: Churilov/Krempel - L. Heinze, E. Heinze, Schmidt, Alles, Knie, McCullough, Mosert, S. Sener, Kolb, Scheler, Guhling, Kimmel, Carl, G. Sener, L. Teuchert, Riedelbauch. Es fehlt: Dilauro (verletzt).