SV Friesen wehrt sich tapfer, am Ende aber vergeblich: 1:3

Der SV Friesen bleibt auch nach 26 Spielen bei 32 Punkten stehen und muss sich nach der 1:3-Niederlage bei Spitzenreiter TSV Buch im Abstiegskampf der Landesliga Nordost weiter strecken.



TSV Buch - SV Friesen

Auch im Rückspiel musste sich der SV Friesen dem Aufstiegskandidaten TSV Buch mit 1:3 geschlagen geben. Dabei war die Visitenkarte, die das Eck-Team am Dienstagabend unweit des Nürnberger Flughafens abgab, wahrlich keine schlechte. Durch Civeleks Anschlusstreffer schnupperten die Gäste kurzzeitig am Punktgewinn, ehe Joker Schreiner in seinem 100. Einsatz im Bucher Trikot den zehnten Sieg in der Serie für den TSV perfekt machte.

Erwartungsgemäß übten die Hausherren wieder einmal mächtig Druck von Beginn an aus. SV-Routinier Kirschbauer musste gegen Brehm retten (2.) und parierte auch einen Kopfball des überragenden Christian Fleischmann gut (7.).

Friesen, das früh Wiebach wegen einer Muskelverletzung im Laufduell ersetzen musste, setzte nach knapp einer Viertelstunde das erste Ausrufezeichen durch Nützels Distanzschuss knapp über das Tor. Trainer Armin Eck mahnte seine Spieler: "Macht's euch nicht zu schwer", und damit monierte der SV-Coach den einen oder anderen Fehlpass aus der Defensive heraus. Buch hingegen spielte schnell und geradlinig und weiter drängte vehement auf die Führung - und diese fiel dann zwar auch verdient, in der Entstehung aber etwas glücklich: Ells verunglückter Schuss landete bei Torjäger Lang, der den Ball zwar nicht voll, aber gut genug traf, um Kirschbauer keine Chance zu lassen (31.).

Während zuletzt die Gegner im Knoblauchsland regelmäßig zur Pause bereits geschlagen waren, galt dies für Friesen keineswegs. Vielmehr sorgte der SV im zweiten Durchgang für nahezu ausgeglichene Kräfteverhältnisse. In der 58. Minuten hatte man aber gegen die Klasse von Lang, der sich in Gerd-Müller-Manier nach einem weiten Einwurf durchsetzte, erneut das Nachsehen. Doch auch das 0:2 aus Friesener Sicht ließ die Mannen um Kapitän Baier nicht aufstecken.



Anschluss kam zu spät

Der Lohn war der schön herausgespielte Anschluss über Zapf, abgeschlossen von Civelek (77.). Doch die Hoffnung auf einen Punkt war zehn Minuten später dahin, als Scholz maßgenau auf Schreiner flankte, der den 3:1-Endstand markierte. mga