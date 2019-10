SV Friesen unterliegt zum Abschluss der Vorrunde klar in Schweinfurt

Der SV Friesen konnte bei seinem Auswärtsspiel in der Landesliga Nordwest bei FT Schweinfurt nichts Zählbares mit nach Hause nehmen. Zu stark präsentierten sich die technisch starken Hausherren über weite Strecken des Spiels mit schönem Kombinationsspiel und schnellem Angriffsfußball. FT Schweinfurt - SV Friesen 3:0 (1:0)

Das Spiel begann zunächst verheißungsvoll für den SVF. Nikolai Altwasser brachte einen scharf getretenen Eckstoß an den Fünf-Meter-Raum auf den zentral postierten Nils Firnschild, der den Ball nur knapp verpasste. Nach einer Viertelstunde machten die Hausherren zum ersten Mal auf sich aufmerksam. Dominik Popp wurde mit einem langen Ball aus dem Mittelfeld auf die Reise geschickt. Tobias Bauerschmidt im Tor des SVF war aus seinem Kasten geeilt und klärte vor dem Stürmer.

Doch schon beim nächsten Angriff hätte der einen Moment zu lange zögernde Bauerschmidt gut daran getan, abermals aus seinem Strafraum herauszueilen. Vorausgegangen war erneut ein schöner langer Pass von Popp auf den gut einlaufenden Maximilian Mosandl, der den Ball mit viel Gefühl über den Keeper hinweg ins Tor beförderte (15.).

Nach dem frühen Gegentor wirkten die Friesener etwas geschockt und die Fehlpässe häuften sich. In Minute 35 setzte sich Firnschild wunderbar gegen mehrere Abwehrakteure durch. Doch anstatt selbst den Abschluss zu suchen, legte er am Strafraum quer auf Rico Nassel, der wiederum auf links zu Lukas Mosert passte. Dessen Schuss stellte aus bereits zu spitzem Winkel aufs kurze Eck keine große Gefahr mehr dar.

Nahezu im Gegenzug ging es für die Gastgeber erneut schnell über die rechte Seite. Leander Dietrich drang in den Strafraum ein, verzog aber. Wenige Minuten vor der Halbzeitpause erkämpfte sich Nassel den Ball gegen Hannes Zeißner und stürmte in Richtung Tor. Sein Abschluss war allerdings weder ein richtiger Torschuss noch eine mustergültige Flanke, so dass der Ball am Tor vorbeirollte.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Hausherren sofort hellwach und festentschlossen, den Sack zuzumachen. Gleich viermal boten sich im Minutentakt beste Torgelegenheiten. Zunächst schoss Pascal Rinbergas aus gut 20 Metern nur knapp über die Querlatte. Dann folgte wieder ein blitzartiger Angriff über Rinbergas, bei dem Michael Söllner als letzter Mann noch dazwischen grätschte. Beim anschließenden Eckball bekam die Friesener Abwehr den Ball nicht richtig aus der Gefahrenzone, ehe Andreas Baier schließlich klären konnte. Schließlich setzte sich Rinbergas nochmals über rechts gut durch, drang in den Strafraum ein und scheiterte mit seinem Schuss aufs kurze Eck an Schlussmann Bauerschmidt.

Dann war wieder der SV Friesen an der Reihe. Hannes Nützel zog im Strafraum aus halblinker Position ab. Sein Schuss hätte genau gepasst, doch fälschte ein Abwehrspieler den Ball gerade noch zum Eckstoß ab. In dieser Phase, als die Frankenwälder sich etwas zu fangen schienen, fiel prompt das 2:0. Mit schnellem Direktspiel überbrückte Schweinfurt das Mittelfeld. Der gerade eingewechselte Felix Lehfer tauchte völlig frei am Strafraum auf und hatte keine Mühe, zu vollenden (64.).

Eine Viertelstunde vor Spielende strich Baiers schöner Freistoß aus etwa 20 Metern etwas abgefälscht nur knapp am Tor vorbei. Wenig später wurde Nassel über rechts gut in Szene gesetzt, doch sein Schuss wurde abermals in letzter Sekunde zum Eckball abgeblockt.

In der Nachspielzeit erhöhte Schweinfurt auf 3:0 (91.). Friesen hatte seine Abwehr zu diesem Zeitpunkt bereits aufgelöst. Baier stand allein drei Angreifern gegenüber, die diese Möglichkeit gekonnt ausspielten. Der Ball landete bei Mosandl. Dessen nicht platzierten und scharfen Schuss konnte der Friesener Keeper nicht abwehren.

Der Sieg geht absolut in Ordnung. Friesen muss beim nächsten Auswärtsspiel in Geesdorf einen etwas besseren Tag erwischen, um dem Tabellenzweiten Paroli bieten zu können. sg FT Schweinfurt: Mai - Mock, Zeißner, Reith (60. Lehfer), Öztürk (84. Werner), Dietrich, Werner, Walton (66. Aydin), Mosandl, Rinbergas, Popp. SV Friesen: Bauerschmidt - Söllner, Baier, Nützel, Mosert, Altwasser, Kunz (64. Roger), Firnschild, Graf, Nassel, J. Müller. Tore: 1:0 Mosandl (15.), 2:0 Lehfer (64.), 3:0 Mosandl (90.+1) / SR: Andreas Peplinski / Zuschauer: 100.