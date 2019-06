SV Friesen startet mit Heimspiel und zwei Derbys in die neue Saison

Der Verbands-Spielausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat die vorläufigen Spielpläne der beiden Bayernligen sowie der fünf Landesligen veröffentlicht. Die Ansetzungen sind vorläufig, weil sich die Vereine bei den anstehenden Tagungen der jeweiligen Ligen noch untereinander abstimmen, was die genauen terminlichen Ansetzungen angeht. Die Paarungen der Spieltage sind indes fix, hier kann es nur noch in Ausnahmefällen zu Änderungen kommen.

Die Arbeitstagung der Nordwest-Vereine findet am Dienstag, 25. Juni, 19 Uhr, in Kleinrinderfeld statt. Am 1. Juli wird der endgültige Spielplan veröffentlichen.

Der SV Friesen startet demnach mit einem Heimspiel gegen den FC Geesdorf (Kreis Kitzingen) am Samstag, 13. Juli, um 16 Uhr. Es folgt eine Englische Woche mit zwei Derbys beim FC Lichtenfels (Mittwoch, 17. Juli, 18.30 Uhr) und gegen den VfL Frohnlach (Samstag, 20. Juli, 15 Uhr).

Hier die ersten vier Runden der Landesliga Nordwest. red 1. SPIELTAG Freitag, 12. Juli, 18.30 Uhr: TG Höchberg - TSV Kleinrinderfeld Samstag, 13. Juli, 15 Uhr: SV Memmelsdorf - FT Schweinfurt 16 Uhr: FC Coburg - FC Fuchsstadt SV Friesen - FC Geesdorf 17 Uhr: Alem. Haibach - Vatan Sport Aschaffenburg Sonntag, 14. Juli, 15 Uhr: SV Euerbach/K. - FC Lichtenfels ASV Rimpar - VfL Frohnlach DJK Schwebenried/S. - TSV Lengfeld TuS Röllbach - TSV Unterpleichfeld

2. SPIELTAG Mittwoch, 17. Juli, 18.30 Uhr: TSV Unterpleichfeld - DJK Schwebenr./S. TSV Lengfeld - ASV Rimpar VfL Frohnlach - SV Euerbach/K. FC Lichtenfels - SV Friesen FC Geesdorf - SV Memmelsdorf FT Schweinfurt - FC Coburg FC Fuchsstadt - SV Alemannia Haibach Vatan Spor Aschaffenb. - TG Höchberg TSV Kleinrinderfeld - TuS Röllbach

3. SPIELTAG Freitag, 19. Juli, 18.30 Uhr: ASV Rimpar - TSV Unterpleichfeld Samstag, 20. Juli, 15 Uhr: SV Memmelsdorf - FC Lichtenfels 16 Uhr: TG Höchberg - TuS Röllbach FC Coburg - FC Geesdorf SV Friesen - VfL Frohnlach SV Alemannia Haibach - FT Schweinfurt Sonntag, 21. Juli, 15 Uhr: SV Euerbach/K. - TSV Lengfeld 16 Uhr: 'Vatan Sport Aschaffenburg - FC Fuchsstadt

4. SPIELTAG Samstag, 27. Juli, 15 Uhr: VfL Frohnlach - SV Memmelsdorf 16 Uhr: FC Lichtenfels - FC Coburg FC Geesdorf - SV Alemannia Haibach FT Schweinfurt - Vatan Spor Aschaffenburg FC Fuchsstadt - TG Höchberg Sonntag, 28. Juli, 15 Uhr: TSV Unterpleichfeld - SV Euerbach/K. TSV Lengfeld - SV Friesen TuS Röllbach - DJK Schwebenried/S. TSV Kleinrinderfeld - ASV Rimpar