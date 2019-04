SV Fischbach lässt sich vom Lichtenfelser Doppelschlag nicht beeindrucken

Jeweils einen Kantersieg feierten der TSV Weißenbrunn II in der A-Klasse 4 und die SG Teuschnitz/Wickendorf in der A-Klasse 5. Der SV Fischbach kam in der Kreisklasse 2 über ein Remis in Lichtenfels nicht hinaus.

Kreisklasse 2

SV Siedl. Lichtenfels - SV Fischbach 2:2 (2:0)

Beide Teams spielten von Anfang an auf Angriff, so dass es zu vielen Torraumszenen kam. In dieser Phase hatte die Heimmannschaft allerdings die klareren Möglichkeiten. Die starken Gäste hielten voll dagegen. Zum Ende der ersten Halbzeit dann ein Doppelschlag der Borussen. In der 42. Minute drückte Scherer einen zu kurz abgewehrten Ball zum 1:0 über die Torlinie. Raab ließ nur eine Minute später das 2:0 folgen.

Fischbach wurde nach der Pause immer stärker. Einen schmeichelhaften Foulelfmeter verwandelte Meindelschmidt in der 50. Minute zum Anschlusstreffer. Als Alexander Müller nach einem Eckball das 2:2 in der 56. Minute gelang, war das Spiel wieder völlig offen. Beide guten Abwehrreihen ließen aber nichts mehr zu. hs Tore: 1:0 Scherer (42.), 2:0 Raab (43.), 2:1 Meindelschmidt (50./FE), 2:2 A. Müller (56.) / SR: Stefan Wirsing.

A-Klasse 4

SCW Obermain II - TSV Weißenbrunn II 0:6 (0:2)

Eine halbe Stunde lang konnte die Weismainer Reserve das Spiel ausgeglichen gestalten und stand in der Defensive sicher. Das 0:1 durch Gryglewicz (35.) und nur wenig später das 0:2 durch einen von Tauber verwandelten Elfmeter (40.) brachen aber den Widerstand. Nach der Pause waren die Gäste in Sachen Kondition und Passspiel eine Klasse besser. Vonberg (47.) und Tauber (53.) sorgten schnell für die Vorentscheidung. In den folgenden Minuten verhinderte SCWO-Torwart Josephus gleich bei vier Großchancen schlimmeres. Ibrahim verpasste die große Chance auf den Ehrentreffer, ehe erneut ein von Tauber verwandelter Elfmeter (84.) und Schütz (86.) das Ergebnis weiter in die Höhe trieben. asch Tore: 0:1 Gryglewiccz (35.), 0:2 Tauber (40./FE), 0:3 Vonberg (47.), 0:4 Tauber (53.), 0:5 Tauber (84./FE), 0:6 Schütz (86.) / SR: Stephan Grau.

A-Klasse 5

SG Teuschnitz/W. - SG Steinberg/Gif. II 4:0 (2:0)

Die heimische SG wollte nach der unglücklichen Niederlage der vergangenen Woche unbedingt einen Heimsieg feiern. In einer von leichten Unachtsamkeiten auf beiden Seiten geprägten ersten Hälfte kam die Heimmannschaft in der 6. Minute durch den schneller reagierenden Mirkan Suludere zur Führung. In der Folge stabilisierte sich Teuschnitz zunehmend und ließ kaum Chancen zu. So stellte Jonathan Bayer in der 26. Minute verdient auf 2:0. Die zweite Halbzeit beherrschte die Heimmannschaft dann aus einer gut gestaffelten Defensive und brachte immer wieder gefährliche Angriffe vor. Folgerichtig erhöhten der stark aufspielende Julian Förtsch (70.) und wieder Bayer (76.) auf 4:0.

Auch ein Platzverweis für die heimische Mannschaft setzte beim Gast nicht mehr die notwendige Energie frei. Ein verdienter Heimsieg, der bei besserer Chancenverwertung durchaus hätte höher ausfallen können. ln Tore: 1:0 M. Suludere (6.), 2:0 J. Bayer (26.), 3:0 J. Förtsch (70.), 4:0 M. Suludere (76.) / SR: Müfit Bölükbasi.