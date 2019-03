SV Fischbach hofft auf Sieg im Topspiel und Neuseser Schützenhilfe

Der Auftakt in die Restrückrunde der Kreisklasse 2 ist den TSF Theisenort geglückt. Nach zwei abgesagten Spielen gewannen die Theisenorter mit 2:0 beim abstiegsbedrohten FV Mistelfeld und haben mit dem FC Fortuna Roth am kommenden Wochenende das nächste Kellerkind vor der Brust. Einen Heimsieg dürften die Theisenorter fest eingeplant haben, zumal schon das Hinspiel mit 4:0 für die TSF deutlich ausfiel. Dennoch brauchen die Rother dringen Punkte im Kampf gegen den Abstieg. In der Vorwoche verließen sie nach dem 3:2-Heimerfolg gegen die SG Roth-Main erstmals seit Monaten die Abstiegsränge und haben damit etwas Selbstvertrauen getankt.

Auf einen Theisenorter Sieg hofft daher auch der SV Neuses. Mit sieben Punkten aus drei Spielen sind die "Flößer" überraschend stark in die Restrückrunde gestartet. Mit dem 5:0-Erfolg in Gehülz haben sie sich ein kleines Polster von neun Punkten auf die Abstiegsränge verschafft und es deutet alles darauf hin, dass der Liganeuling den Klassenerhalt schaffen wird. Allerdings kommt jetzt mit dem FC Baiersdorf die Mannschaft, die sich am vergangenen Spieltag mit einem knappen 3:2-Heimsieg gegen den TSV Küps wieder an die Tabellenspitze gesetzt hat.

Ausschlaggebend war dafür jedoch auch, dass der SV Fischbach im Stadtderby beim FC Kronach mit 0:1 unterlag. Ein Rückschlag im Kampf um den Aufstieg, der am Samstag im Spitzenspiel gegen den FC Altenkunstadt/Woffendorf wieder wett gemacht werden soll. Es ist der Auftakt zu den entscheidenden Wochen für die Fischbacher. Bereits eine Woche später treten sie beim nächsten Verfolger, dem SV Siedlung Lichtenfels, an und Ende April kommt es zum Duell mit dem Spitzenreiter FC Baiersdorf. Ein Heimsieg wäre also wichtig, um die Aufstiegsambitionen zu unterstreichen.

Diese keimen auch beim FC Kronach wieder ein kleines bisschen auf. Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen ist der FCK wieder näher an die Spitzengruppe herangerückt und will seine Erfolgsserie natürlich fortsetzen. Doch die SG Roth-Main ist nicht zu unterschätzen, schließlich setzte es im Hinspiel schon eine 1:4-Heimschlappe.

Ganz andere Sorgen hat der ATSV Gehülz. Im Stadtduell mit dem SV Neuses wollte man eigentlich den ersten Heimsieg der Saison feiert. Stattdessen kam der Aufsteiger erneut unter die Räder und verlor mit 0:5. Gegen die SpVgg Isling gibt es nun erneut die Chance, die schwache Saisonbilanz doch noch etwas aufzubessern.

Geärgert hat man sich beim TSV Küps nach dem Spiel beim FC Baiersdorf. Schließlich war es ein Foulelfmeter, der kurz vor Schluss die knappe 2:3-Niederlage besiegelte. Als nächstes stehen für die Küpser drei Begegnungen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte an, in denen der TSV wieder regelmäßiger punkten will. Der Anfang soll dabei gegen den FV Mistelfeld gemacht werden. Das hat schon im Hinspiel beim 2:0-Auswärtssieg geklappt. dob