SV Cottenau hat Rückzug der Fußballer abgehakt

Die Vereinstreue ist beim SV Cottenau ist groß, von den 155 Mitgliedern waren rund 25 Prozent zur Jahreshauptversammlung gekommen. Für Vorsitzenden Heiko Pittermann, der seit Mitte Januar am Generalkonsulat in St. Petersburg tätig ist, erstattete Kassier Michael Kollerer den Jahresbericht.

Bürgermeister Hermann Anselstetter bezeichnete den kürzlichen Auftritt des Damen-Fanclubs in der Livesendung "Blickpunkt Sport" des Bayerischen Fernsehens als beste Visitenkarte für einen dörflichen Fußballclub: "Ihr habt vor einem Millionenpublikum Sympathiewerbung für einen Amateurfußball mit Herz gemacht. Wir sind sehr stolz auf euch!"

Nur der überaus engagierten Spielleiterin Birgit Großmann war es 2019 zu verdanken, dass einige abwanderungswillige Spieler doch blieben. Vorsizender Heiko Pittermann entschied dann aufgrund der massiven Abgänge, für die bevorstehende Saison freiwillig den Rückzug in die B-Klasse anzutreten. Michael Kollerer dazu: "Diese Entscheidung hat er nach bestem Wissen und Gewissen getroffen, obwohl er hiermit gegen einen Beschluss des Vereinsauschusses handelte. Er befürchtete, dass wir nach so vielen Abgängen in der A-Klasse als Kanonenfutter enden und die letzten treuen Spieler verlieren könnten."

Michael Kollerer ging dann auf die gesellschaftlichen Veranstaltungen des Vereins ein. Neben einem Kaffeekränzchen und dem Sportfest waren ein Deutsch-Griechischer Abend und die Herbst-Kerwa die Höhepunkte im Vereinsjahr.

Geplant sind auch schon die Veranstaltungen für dieses Jahr. Das Sportfest soll vom 10. bis 12. Juli stattfinden, der Themenabend am 22. August und die Herbstkerwa am 19. September.

Spielleiterin Birgit Großmann hatte in ihrem Amtsjahr alles andere als einen einfachen "Job", denn sie musste zum Saisonende 2018/19 das Aus für die zweite Mannschaft verkünden. "Das fiel mir schwer, weil es vor allem ältere Stammspieler traf."

Die aktuelle Bilanz lasse erkennen, dass die Mannschaft den Schock über die vielen Abgänge und den Abstieg einigermaßen verdaut hat. Nicht zuletzt sei dies auch ein Verdienst von Trainer Mario Fischer.

Die finanziellen Verhältnisse des Vereins sind nach den Worten von r Michael Kollerer geordnet. Gebhard Will lobte seine korrekte Arbeit.

Bürgermeister Anselstetter lobte die gesellschaftlichen und sportlichen Leistungen des SV. "Ein geregelter Fußballbetrieb, ein modernes Sportheim, ein gepflegter Rasenplatz, ein weiblicher Fanclub, attraktive Veranstaltungen und das in einem Dorf mit 90 Seelen, das hat Seltenheitswert." Werner Reißaus