SV BW mit Schneidereit

Beim Fußball-Kreisklassisten SV BW Sassendorf tritt in der kommenden Saison mit Christian Schneidereit ein erfahrener Trainer die Nachfolge von Dominik Stöhr an. Der 53-Jährige coachte zuletzt den Kreisliga-Vertreter SpVgg Rattelsdorf. Dies berichtet unser Partnerportal www.anpfiff.info . Die Sassendorfer belegen in der Kreisklasse Bamberg, Gruppe 2, derzeit den neunten Tabellenplatz.