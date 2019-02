SV Baiersdorf: Kinder turnen für Abzeichen

Am heutigen Freitag turnen über 80 Kinder beim Baiersdorfer Sportverein, um das Kinderturnabzeichen zu erwerben. An fünf Geräten müssen anspruchsvolle Übungen geturnt werden. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr in der Stadtsporthalle, Bodenschatzstraße 9. Die Teilnehmer bis zehn Jahre beginnen um 15 Uhr, ab 17 Uhr turnen die älteren Teilnehmer. red