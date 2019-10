SUV flüchtet nach Unfall

Am Sonntagabend um 18.30 Uhr wurde ein in der St.-Johannes-Straße geparkter Audi A3 von einem Unbekannten angefahren. Ein Anwohner hatte beobachtet, wie ein dunkler SUV (Dacia oder Suzuki) dort wendete. Anschließend hörte der Zeuge einen Knall und sah, dass der SUV offensichtlich den linken Außenspiegel des Audi touchiert hatte. Der Fahrer des SUV blieb kurz stehen und fuhr dann beschleunigt in Richtung Kreuzbergstraße davon. Am Audi entstand ein Schaden in Höhe von rund 150 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kronach unter 09261/5030 entgegen. pol