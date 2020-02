SUV-Fahrer ignoriert Unfallschaden

Eine 47-Jährige befuhr am Mittwoch gegen 17.55 Uhr mit ihrem roten Mercedes die Erlanger Straße von Niederndorf in Richtung Herzogenaurach. Auf Höhe der Abzweigung nach Hauptendorf kam laut Pressebericht der Polizei aus Hauptendorf ein schwarzer BMW SUV mit vermutlich Nürnberger Zulassung und wollte nach links, ebenfalls in Richtung Herzogenaurach abbiegen.

Der unbekannte BMW-Fahrer missachtete dabei die Vorfahrt der Mercedes-Fahrerin und stieß mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen die linke Fahrzeugseite des Mercedes. Im Anschluss setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unbekümmert in Richtung Herzogenaurach fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

BMW mit Beschädigung

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizei Herzogenaurach sucht nun den schwarzen BMW SUV und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder ein solches Fahrzeug mit frischen Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite sehen, sich unter Telefon 09132/78090 zu melden. pol