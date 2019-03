Susanne Schmidt gibt beim Gesangverein jetzt den Takt vor

"Die graue Eminenz tritt ab"- mit diesen Worten leitete Konrad Ochs, Bürgermeister von Kunreuth, seine Aufgabe als Wahlleiter bei den Neuwahlen des Gesangvereins Kunreuth ein. Nach 28 Jahren als Erster Vorsitzender des Vereins übergab Heinz Ulm den Stab an seine einstimmig gewählte Nachfolgerin Susanne Schmidt. Nachdem der Männerchor "InTakt" die Trägerschaft des 1877 gegründeten Gesangsvereines innehatte, geht dies zukünftig in die Verantwortung des 2015 als Projektchor gegründeten Chores "MixDur" über. "Susanne wird es den Männern schon sagen!", so die Worte bei der Gratulation zur neuen Vorsitzenden.

Der Zweite Vorsitzende Hans Häfner und Kassier Wolfgang Dokoupil wurden in ihren Ämtern bestätigt. Den Schriftführerposten, den bisher Günther Potzner ausfüllte, übernimmt Heinz Ulm, der damit weiterhin im Vorstand aktiv sein wird und mit seiner Erfahrung und den über Jahre geknüpften Kontakten vor allem die neue Vorsitzende unterstützen kann.

Die Kassenprüfung wird ebenfalls weiblich: Als neue Kassenprüferinnen wurden Birgit Bott und Melanie Ohnemüller bestellt und auch die sechs Beisitzer wurden neu bestimmt. Im Amt verbleiben Erwin Pemsel und Georg Vollrath, neue Beisitzer sind nun Carolin Schmidt, Anja Sander, Gerhard Messingschlager und Manfred Brucker - auch hier wird die bisherige Männerdomäne abgelöst. Als Ehrenbeisitzer wird Hermann Ulm genannt.

In seinem Grußwort bedauerte Konrad Ochs die Veränderung in der Gesellschaft: Viele verträten nur noch persönliche Interessen - daran kranke die Gesellschaft und auch die Vereine. Umso mehr freue es ihn, dass der Gesangverein weiterbestehen werde und er wünsche, dass es dem Verein weiterhin gelinge, aktiv zu bleiben. Wenn ein Verein sterbe, gehe immer ein Teil aktiven Gemeindelebens verloren.

In ihrem Bericht bedauert Anke Rosbigalle, Leiterin der Erwachsenenchöre "InTakt" und "MixDur", dass sich beim Männerchor eine Auflösung abzeichne. "MixDur" habe sich demgegenüber in den letzten Jahren erfreulich weiterentwickelt. Trotzdem sei auch hier Nachwuchs willkommen.