Susanne Hartwich-Düfel spielt

Im Rahmen der Orgelreihe "Orgelmusik zum Wochenende - 40 Minuten Orgelmusik auf der Walcker-Orgel" findet am Freitag, 6. Dezember, um 19 Uhr in der St.-Johannis-Kirche Forchheim das vierte und letzte Jahreskonzert statt. Bei dieser Konzertreihe handelt es sich um eine Kooperation zwischen der Kirchenmusik an St. Johannis und der Stadt Forchheim. Der Eintritt ist frei. Für das vierte Jahreskonzert konnte Susanne Hartwich-Düfel aus Erlangen gewonnen werden. Nach ihrem Studium der Kirchenmusik an der Hochschule für Musik in München war Hartwich-Düfel seit 1994 als Kantorin an der Nürnberger Sebalduskirche tätig, arbeitete auch an St. Stephanus in Bamberg, bevor sie 2015 als Kantorin an die St.-Matthäus-Kirche in Erlangen wechselte und Dekanatskantorin des Dekanatsbezirks Erlangen wurde. Am Freitag werden Werke von L.N. Clerambault, A. Guilmant, F. Mendelssohn Bartholdy, J.S. Bach und L. Boellmann zu hören sein. red