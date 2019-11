Susann Graf ist die Schützenkönigin beim ASC Burgberg

Auf der Schießanlage der Königlich Priviligierten Scharfschützen in Lichtenfels fand jetzt die Vereinsmeisterschaft des ASC Burgberg statt. Daran beteiligten sich 32 ASC-Mitglieder. Geschossen wurde mit Langwaffen Kleinkaliber auf 50 Meter mit bestem Tiefschuß ("best of three"). Auf Anhieb gewann ASC-Neuzugang Susann Graf und errang die Königswürde, gefolgt von Michael Tillner als erstem Ritter und Christine Rauch als erster Königsdame. Foto: Jürgen Steinmetz