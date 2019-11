Surfer auf der Leinwand

Das deutschlandweite Filmfestival "CineMar - Surf-Movie-Night" ist zu Gast im Lichtspiel-Kino in Bamberg. Gigantische Bilder und Geschichten aus und für die Surf-Community erwarten die Kinobesucher in der Unteren Königstraße 34 am heutigen Mittwoch um 20.30 Uhr. Es geht um Emotionen, Liebe zum Meer und Spaß auf den Wellen, heißt es in der Presseankündigung. Vor Ort werden laut Veranstalter zudem wieder tolle Preise verlost. In der Doku "Transcending Waves" erforschen die Gauchos Del Mar die Falkland-Inseln, ein Archipel mit über 700 Inseln in der südlichen Hemisphäre. Auf ihrer 50-tägigen Surf-Tour erforschen die Brüder auch unbewohnte Inseln. Der Streifen "Circle of the Sun" entführt in eine fast surreale Reise nach Norwegen und beschreibt einen Kreislauf der Sonne, also einen Tag, in der magischen Landschaft. Steile Berge, Meer, Sonne und Aurora Borealis. Die

Arktis - ein eisiger und doch warmer Ort. Weitere Infos und Reservierung unter Telefon 0951/26785 (AB) oder unter www.lichtspielkino.de. red