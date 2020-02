Surfen soll noch schneller werden

Das Surfen im Landkreis Kulmbach soll noch viel schneller werden. Der Wirtschafts- und Kulturausschuss des Kreistags hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Aussicht gestellte Bundesförderung von maximal 50 000 Euro für Planungs- und Beratungsleistungen zu beantragen. Wie Landrat Klaus Peter Söllner (FW) aufzeigte, habe sich in den vergangenen Jahren auf dem Sektor zwar viel getan, aber das Ende der Entwicklung sei noch nicht erreicht "Eine digitale Gesellschaft braucht eine moderne Infrastruktur", sagte er.

Alle 22 Städte, Märkte und Gemeinden des Landkreises hätten sich am zweiten Förderprogramm des Freistaats Bayern für das schnelle Internet beteiligt. Die Gesamtförderung im Landkreis bezifferte Söllner bis Ende 2020 auf über 21,5 Millionen Euro, die Kommunen hätten einen zusätzlichen Eigenanteil von etwa 3,5 Millionen geleistet.

Ende 2020 würden 99 Prozent des Landkreises einen Erschließungsgrad von mindestens 30 Megabit in der Sekunde haben. Insgesamt seien dies 25 686 Hausanschlüsse, so der Landrat.

Sachbearbeiter Micheal Beck verwies darauf, dass der Landkreis mit seinen Kommunen seit 2008 einen gemeinsamen Weg geht. Aktuell laufe das dritte bayerische Förderverfahren für den Gigabitausbau.

"Drosselung" zum Landratsamt

Landrat Söllner wurde ermächtigt, nach Erteilen eines vorzeitigen Maßnahmenbeginns oder Zuwendungsbescheids, die benötigten Beratungsleistungen auszuschreiben zu lassen und an ein geeignetes Büro zu vergeben. Bei dieser Vergabe sind die bestehenden Strukturen des interkommunalen Geoinformationssystems sowie die bisherigen Planungsleistungen der 22 Kommunen zu berücksichtigen.

Hermann Anselstetter (SPD) sprach die Förderung eines Glasfaseranschlusses direkt ins Rathaus an. "Der Marktgemeinderat Wirsberg hat das schon vor Monaten beschlossen, das würde Höchstgeschwindigkeiten möglich machen." Bei weiteren informativen Gesprächen habe sich aber herausgeestellt, dass es derzeit noch keinen Sinn macht, den Glasfaseranschluss in Auftrag zu geben, weil die Verbindung zum Behördennetz des Landkreises noch eine "Drosselung" enthält.

Der geschäftsleitende Beamte des Landratsamts, Rüdiger Köhler, teilte auf Anfrage mit, dass der Landkreis Kulmbach mit all seinen Städten, Märkten und Gemeinden bereits seit 2000 dieses gemeinsame Behördennetz mit der Telekom betreibt. Köhler: "Der gemeinsame Zugang führt von den Gemeinden zum Landratsamt und von dort aus erfolgt der Anschluss an das bayerische Behördennetz. Die Umsetzung wird noch ein bis zwei Jahre dauern, weil die Kapazitäten bei den einzelnen Providern begrenzt sind. Über Glasfaseranschlüsse verfügten gegenwärtig nur die Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach, die Stadt Kulmbach und das Landratsamt Kulmbach. Geschäftsleiter Rüdiger Köhler: "Die anderen Kommunen haben die Möglichkeit, das Förderprogramm zu nutzen."

Als sehr positiv bezeichnete Landrat Söllner die Branchen- und Beschäftigungsentwicklung 2018/2019 im Landkreis Kulmbach. So ist die Zahl der Arbeitsplätze von um 444 auf 28148 gestiegen. "Das entspricht einer erneuten Steigerung von 1,6 Prozent." Klammere man die Jahre nach der Grenzöffnung aus, so freue man sich über die höchste Zahl an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, seit 1974.

Weniger Einwohner

Berücksichtige man weiterhin den Rückgang der Einwohnerzahl im gleichen Zeitraum von über 5600, so sei die eine enorme Leistung der Wirtschaft im Landkreis Kulmbach, wie Söllner herausstellte.

Fast alle Gemeinden profitierten von der positiven Entwicklung, wobei insgesamt 14 einen Zuwachs von Arbeitsplätzen verzeichnen konnten. Erfreulich sei zum Beispiel der starke prozentuale Anstieg in den Gemeinden Marktschorgast, Thurnau oder Rugendorf sowie der absolute in Kulmbach, Himmelkron und Kasendorf. Prozentuale Rückgänge in der Statistik seien auf niedrigem Niveau in Guttenberg, Marktleugast und Neuenmarkt zu verzeichnen.

Neues Gastgeberverzeichnis

Mit dem neuen Gastgeberverzeichnis 2020/21 haben Stadt und Landkreis Kulmbach ein gemeinsames Projekt herausgebracht. Wie Landrat Söllner dazu feststellte, hat sich die Zusammenarbeit bewährt und wird sowohl von den Unterkunftsbetrieben als auch von den Gästen sehr gut angenommen.

Bei der Jahresübersicht legte das Kulmbacher Land 2019 wieder deutlich zu, nämlich um 9,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das entspricht gut 238 000 amtlich gezählten Übernachtungen.