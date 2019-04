Surfen auf dem Smartphone

Wer bereits einen Smartphone-Grundkurs besucht hat und sich mit den Grundlagen seines Smartphones auskennt, das Gerät aber eigentlich auch zum Surfen im Internet verwenden will oder um seine E-Mails von unterwegs aus abzurufen, ist richtig in diesem Workshop der Kolping-Akademie. Dabei wird gezeigt, wie das geht und auf welche Kostenfallen man achten muss. In diesem Seminar wird jedem Teilnehmer gezeigt, wie er eine E-Mail-Adresse auf dem Smartphone einrichtet, um jederzeit auf seine Nachrichten zugreifen zu können. Das Seminar findet am Dienstag, 30. April, von 9 bis 12.15 Uhr oder von 18 bis 21.15 Uhr in der Kolping-Akademie in Bamberg (Wilhelmsplatz 3) statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter der Rufnummer 0951/519470 oder www.kolpingbildung.de. red