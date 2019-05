Superstar mit Brille

Er ist einer der größten Rockstars der Welt, aber seine persönliche Geschichte wurde bisher noch nicht auf der großen Leinwand erzählt. Das ändert sich nun, mit "Rocketman" von Regisseur Dexter Flechter.

Rocketman: Reginald Dwight (Taron Egerton) ist dick und schüchtern - nur am Klavier fühlt er sich wohl. In London kann er seine Leidenschaft, den Rock 'n' Roll, ausleben. Nur der Name passt noch nicht: Erst als er sich Elton John nennt, steht seinem raketengleichen Aufstieg nichts mehr im Weg (121 Minuten; frei ab 12; Do-So, Di. 14.20; täglich 17, 20; Fr, Sa. 22.40 Uhr). Godzilla II: King of the Monsters 3D: Die Mitglieder der kryptozoologischen Agentur Monarch müssen sich im Kampf gegen eine ganze Phalanx von überdimensionalen Monstern bewähren, wobei sich der gewaltige Godzilla mit seinem Erzfeind, dem dreiköpfigen King Ghidorah, anlegt (132 Minuten; frei ab 12; Do-So, Di. 14.20; täglich 16.50, 19.50; Fr, Sa. 22.40 Uhr). Mister Link: Der charismatische Sir Lionel Frost hält sich selbst für den weltführenden Erforscher von Mythen und Monstern. Er begibt er sich auf eine Reise mit dem Ziel, die Existenz des legendären Vorfahren des Menschen, des sagenumwobenen "Missing Link", zu beweisen (95 Minuten; frei ab 6; Do-So, Di. 14.30; tgl. 17.10 Uhr). Ma: Sue Ann (Octavia Spencer) lebt allein in einem braven Kaff in Ohio. Neuankömmling Maggie und ihre Freunde wollen feiern. Sie dürfen aber noch keinen Alkohol kaufen. Also besorgt Sue Ann den Stoff und bietet ihnen noch ihren Keller als Partylocation an. Es gibt nur eine Regel: Sue Ann wird "Ma" genannt (100 Minuten; frei ab 16; täglich 18.10, 20.20; Fr, Sa. 22.40 Uhr).

John Wick III (frei ab 18; täglich 17,19.50; Fr, Sa. 22.40 Uhr). - Dumbo 3D (frei ab 6; Do, Fr, Sa, So, Di. 14.20 Uhr). - Meisterdetektiv Pikachu (frei ab 6; Do, Fr, Sa, So, Di. 14.30; täglich 17.10 und a. Mi. 20 Uhr; Fr, Sa. 22.30 Uhr). - Avengers III 3D (frei ab 12; Do, Fr, Sa, So, Di. 14.30; täglich a. Mo. 19.45 Uhr). - Aladdin 3D (frei ab 6; Do, Fr, Sa, So, Di. 14.20; täglich 17,19.50; Fr, Sa. 22.30 Uhr). - Royal Corgi (Do, Fr, Sa, So, Di. 14.20 Uhr). - Monsieur Claude II (täglich 16.10 Uhr). - Greta (frei ab 16; täglich a. Di, Mi. 18.10 Uhr). - Glam Girls (frei ab 6; Fr, Sa, So, Di. 14.30; täglich a. Mi. 17.10, 20.20; Fr, Sa, Mi. 22.40 Uhr). - Wunderpark 3D (Do, Fr, Sa, So, Di. 14.30 Uhr). - Der Fall Collini (frei ab 12; täglich a. Di. Mi. 19.50 Uhr). - The Silence (frei ab 16; Fr, Sa. 22.40 Uhr).

Sneak-Preview: Den unbekannten Überraschungsfilm zum Sonderpreis gibt es nur am Montag um 20.15 Uhr. VHS-Film: Ex Machina: Der neue Film des gefeierten Regisseurs und Autoren Alex Garland ("28 Days Later"), ist eine erschreckend realistische Nearfuture-Vision über das Wesen künstlicher Intelligenz (108 Minuten; frei ab 12; Di, Mi. 20.15 Uhr). Der englische Film: Die Berufung (121 Minuten; frei ab 0; Mi. 17 und 19.50 Uhr; ohne Untertitel). 3D-Preview: X-Men: Dark Phoenix (114 Minuten; frei ab 12; Mi. 20 Uhr).