Eine kleine, aber feine Gemeinschaft ist die Soldatenkameradschaft (SK) Marktgraitz. Neben den gesellschaftlichen Aktivitäten kam auch der Schießsport nicht zu kurz. Bei den Kameradschaftsschießen hatte die SK Marktgraitz mit Johannes Ritz den überragenden Schützen in ihren Reihen. Dass es aber auch im gesellschaftlichen Bereich passt, zeigte die Hauptversammlung in der Gastwirtschaft "Zum goldenen Lamm". Die Erinnerung an Kriege und sinnlose Gewalt sollte auch in der heutigen Zeit Mahnung sein, wie wichtig Frieden gerade bei im Moment über 50 bewaffneten Konflikten weltweit ist, erklärte Vorsitzender Fred Vogler.

Teilgenommen hatte die SK Marktgraitz an der Kreisversammlung in Kösten und an der Bezirksversammlung in Himmelkron. Besucht wurden die 100-Jahr-Feier der SK Kirchlein, die Schwedenprozession in Weismain und die 50-Jahr-Feier des Imkervereins Redwitz. Die Haussammlung für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge erbrachte fast 1000 Euro an Spenden. Teilgenommen hatte die SK Marktgraitz auch wieder am Volkstrauertag, der mit einer beeindruckenden Feierstunde begangen wurde. Diese hatte mit einer Ansprache von Pfarrer Lars Rebhan über die Gedenkstätten des deutschen Volksbundes ihren Höhepunkt. Demnach werden immer noch vom Volksbund die sterblichen Überreste von 20 000 Kriegstoten geborgen und auf Kriegsgräberstätten würdig bestattet. Soldatenfriedhöfe sind laut Rebhan die größten Mahnmale für den Erhalt des Friedens. So wurden 100 Jahre Kriegsgräberfürsorge mit einem Festakt in München begangen.

Unter Beifall gab Vorsitzender Vogler bekannt, dass "Superschütze" Johannes Ritz bei den Kameradschaftsschießen fünfmal Sieger gewesen sei und drei zweite Plätze erreicht habe. In Weismain habe er auf der Glücksscheibe mit einem hervorragenden 6,8-Teiler gewonnen. Auch im Mannschaftsschießen sei man immer im vorderen Bereich zu finden gewesen.

Bürgermeister Jochen Partheymüller bezeichnete die SK als "ein prima Aushängeschild für Marktgraitz". rdi