"Superkickers" gewinnen Turnier

Bei der Kirchweih in Thonberg fand auf dem ATSV-Gelände bei bester Stimmung das 13. Menschenkicker-Turnier statt. Die Leitung hatten das ATSV-Vorstandsteam mit Thilo Degenbeck, Ralf Dorfschäfer und Markus Häublein in enger Zusammenarbeit mit Christian Sigmund und Heiko Melzer, die auch als Schiedsrichter tätig waren.

In teilweise dramatischen Spielen, aber in freundschaftlicher Atmosphäre kämpften 15 Teams um den Siegerpokal. Nach den Vorrundenspielen in drei Fünfergruppen wurden die Finalgegner ermittelt. In einem heißen Duell setzten sich die "Superkickers" nach einem 2:4-Rückstand am Ende noch mit 5:4 gegen "Bayer Leberbluten" durch. Den dritten Platz erreichte "Ajax Lattenstramm" im Spiel gegen "THC Turtles".

Am Sonntagvormittag wurde dann zum dritten Mal ein Junioren-Menschenkicker-Turnier gestartet. Hier siegte der FC Unter-/Oberrodach vor dem ATSV Thonberg II. Es folgten: TSV Neukenroth, ATSV Thonberg I, TSV Küps, TSV Rugendorf und der SV Seelach. Am Freitag spielte die Fußball-Altliga des Gastgebers gegen den ATSV Gehülz 4:2. Dieter Wolf