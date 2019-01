Superbowl gemeinsam schauen

Wenn am 3. Februar in den USA mit dem 53. Superbowl das jährlich weltgrößte Sportereignis stattfindet, haben Football-Fans in unserer Region wieder die Chance, gemeinsam mit vielen Gleichgesinnten bei der wohl größten "Superbowl-Fan-Party - im Frankenwald" dabei zu sein. Bereits zum 9. Mal wird in der Gaststätte "Zum Bondi" am Nordhalbener Naturbad ein Public-Viewing zum Superbowl stattfinden.

Beginn um 0.05 Uhr

Auf dem riesigen Flatscreen und der Surround-Sound-Anlage wird die gesamte Berichterstattung übertragen. Die Zeit bis zum Beginn um 0.05 Uhr deutscher Zeit wird mit Fachsimpeleien und Rückblicken überbrückt. Die gesamte Spielzeit dauert etwa fünf Stunden.

Unter den Stammgästen wird dann sicher wieder der Berliner Mirko Dreksler sein, der eigens für die "Football-Night" aus der Bundeshauptstadt anreist und den Aufenthalt mit einem Kurzurlaub in der Klöppelgemeinde verbindet. Passend zum Event bereitet Gastronom Matthias "Bondi" Wunder wieder die beliebten Spare-Ribs mit Weißkraut und Kartoffelspalten zu.

Um Reservierung beziehungsweise Vorbestellung unter der Rufnummer 0170/ 8230652 wird gebeten. red