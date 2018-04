Super-Gau in Kinderbildern

Am Sonntag, 29. April, findet im Rahmen des Frühlingsmarktes in Haßfurt im Bürgerbüro der SPD-Bundestagsabgeordneten Sabine Dittmar am Marktplatz ab 14 Uhr die Eröffnung einer Ausstellung mit Bildern statt, die von Kindern aus Tschernobyl gemalt wurden. Bis Ende Juli sind die Bilder zu den Bürozeiten am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 13 Uhr und am Donnerstag von 13 bis 17 Uhr zu sehen. Sie können auch käuflich erworben werden, teilte die SPD mit. Der Erlös fließt direkt an Familien in der Ukraine.

Initiiert wurde die Ausstellung von dem 71-jährigen Erwin Koch aus Unfinden, der sich seit vielen Jahren mit dem von ihm gegründeten Verein "Hilfe für Tschernobyl-Kinder" für Familien in der Region engagiert. Bei der Vernissage wird Koch von seiner Arbeit berichten.

Bereits ab 13.30 Uhr stimmt die Ganztagesklasse der Grundschule Sylbach mit Liedern am Marktplatzbrunnen auf die Vernissage im SPD-Büro ein. red