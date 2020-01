Super Bowl: Public Viewing der "Bucks"

Im 54. Super Bowl treffen in der Nacht vom Sonntag, 2., auf Montag, 3. Februar, die Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes und die San Francisco 49ers um Spielmacher Jimmy Garoppolo im Hard Rock Stadium in Miami aufeinander. Die Super Bowl ist eines der größten Sportereignisse der Welt. Wer das Spiel in netter Gesellschaft auf einer Großbildleinwand schauen, über diesen Sport fachsimpeln, die legendäre Halbzeitshow mit Jennifer Lopez und Shakira genießen und stilecht mit American Snacks durch die Nacht schlemmen möchte, der schaut beim Super Bowl Public Viewing der "Bamberg Bucks" in Kooperation mit ja:ba im Jugendzentrum am Margaretendamm 12 A vorbei. Einlass ist ab 22.30 Uhr, der Eintritt ist frei. red