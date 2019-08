"Sunshinegang" bietet Soulnight im "Nepomuk"-Biergarten

Wenn es in Altenkunstadt im Biergarten groovt, dann muss "CJ & The Sunshinegang" zu Gange sein. Am Samstag entführt die Formation die Besucher des "Nepomuk" wieder in die heiße Discozeit. Ein Gefühl wie im Urlaub in der Karibik erwartet das tanzbegeisterte Publikum bei Reggaerhythmen von Bob Marley und Co. Mit den Songs der großen Soulstars und Bands wie "Kool and the Gang", "Hot Chocolate" oder "Earth, Wind & Fire" geht es wieder auf eine Zeitreise in die 70er und 80er Jahre. Der Soultrain startet am Samstag, 10. August, ab 19 Uhr. red