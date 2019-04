Süßes und Herzhaftes beim Osterbrunch

Den Ostermontag ruhig angehen lassen und mit einem gemeinsamen Brunch in den Tag starten. Dies kann man am Montag, 22. April, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr, in der Arnika-Akademie. Anmeldung per E-Mail an carola_krueger@web.de oder unter Telefon 036764/80830 bis 12. April. Nähere Infos auch auf www.teuschnitz.de/arnika-akademie/veranstaltungsangebot. red