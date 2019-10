Süßes ohne Saures - Nächtliche Spurensuche

Am Abend vor Allerheiligen, 31. Oktober, sind alle Kinder und Jugendlichen zu einer besonderen Spurensuche eingeladen. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Kindergarten St. Theresia in Aisch. Von dort aus wird zu einer Wanderung durch die Nacht auf den Spuren eines Heiligen aufgebrochen. Kinder im Kindergartenalter und Schulanfänger werden gebeten, sich von ihren Eltern begleiten zu lassen. Alle Kinder ab der 2. Klasse wandern ohne Begleitung. Ab 19 Uhr ist dann gemeinsamer Abschluss am Lagerfeuer mit Stockbrot, Essen und Getränken an der Pfarrkirche in Aisch. Es wird darauf hingewiesen, dass keine Halloweenverkleidungen erwünscht sind. Anmeldungen sind mit Angabe der Personenzahl und Alter bis Sonntag, 27. Oktober, im Kindergarten Sc. Maria oder St. Theresia (E-Mail: pfarrei.adelsdorf@erzbistum-bamberg.de, SMS/WhatsApp unter 01522/3373407). red